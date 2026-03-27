Il colombiano è stato il migliore nel venerdì di pre-qualifiche con il record della pista in Texas. Passano direttamente al Q2 anche Arbolino (6°) e Vietti (8°). Mentre Holgado, attuale leader del Mondiale, dovrà passare dal Q1. Sabato la pole dalle 19.40, domenica la gara della Moto2 alle 20.15: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Il ritorno di Alonso, partito fortissimo in Texas, deciso a rimettersi in corsa dopo le prime due gare sotto tono. Il colombiano ha impresso un passo per ora inavvicinabile. Dopo il secondo tempo del mattino ha stracciato il record della pista in pre-qualifica, con un ritmo sorprendente. In difficoltà invece il suo compagno di squadra, Holgado, leader del Mondiale, obbligato a passare dalla Q1 (come in Brasile, dove però vinse la gara). Con il 20° tempo e qualche rimpianto per l’unico giro buono rovinato da una bandiera gialla. A inizio turno s’era messo in luce Guevara, miglior tempo al quarto giro, ma in scia ad Alonso. Poi è passato in testa Gonzalez con un bel passaggio in cui ha dovuto superare Roberts, ma con un vantaggio di quattro decimi che gli ha assicurato la leadership momentanea, per poi finire il turno al secondo posto, prima di scivolare e chiudere così la sessione.