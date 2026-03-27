Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto2, GP Austin: Alonso da record nelle pre-qualifiche, 6° Arbolino, 8° Vietti

AUSTIN
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Il colombiano è stato il migliore nel venerdì di pre-qualifiche con il record della pista in Texas. Passano direttamente al Q2 anche Arbolino (6°) e Vietti (8°). Mentre Holgado, attuale leader del Mondiale, dovrà passare dal Q1. Sabato la pole dalle 19.40, domenica la gara della Moto2 alle 20.15: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

Il ritorno di Alonso, partito fortissimo in Texas, deciso a rimettersi in corsa dopo le prime due gare sotto tono. Il colombiano ha impresso un passo per ora inavvicinabile. Dopo il secondo tempo del mattino ha stracciato il record della pista in pre-qualifica, con un ritmo sorprendente. In difficoltà invece il suo compagno di squadra, Holgado, leader del Mondiale, obbligato a passare dalla Q1 (come in Brasile, dove però vinse la gara). Con il 20° tempo e qualche rimpianto per l’unico giro buono rovinato da una bandiera gialla. A inizio turno s’era messo in luce Guevara, miglior tempo al quarto giro, ma in scia ad Alonso. Poi è passato in testa Gonzalez con un bel passaggio in cui ha dovuto superare Roberts, ma con un vantaggio di quattro decimi che gli ha assicurato la leadership momentanea, per poi finire il turno al secondo posto, prima di scivolare e chiudere così la sessione. 

Arbolino e Vietti volano al Q2

Bene gli italiani: Arbolino partito piano si è risvegliato al quarto giro, firmando l’ottavo tempo, poi ritoccato per chiudere in sesta posizione; Vietti dopo l’esordio al comando della FP1 s’è fermato in ottava posizione senza migliorarsi rispetto al mattino; comunque sono entrambi classificati per la Q2. Barry Baltus, dopo aver siglato il secondo tempo, è scivolato al terzo posto, davanti a Salac e Senna Agius. L’unico pilota di casa, Roberts, s’è assicurato l’accesso diretto in Q2 con il decimo tempo. Buon esordio in Texas di Munoz, 14° alla prima uscita sul Cota. Solo 18° Canet.

Moto2, GP Austin: i risultati delle pre-qualifiche

Moto2, GP Austin: i risultati delle pre-qualifiche

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP show: pole dalle 16.50, Sprint alle 21

GP USA

MotoGP in pista ad Austin fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti, LIVE...

Pre-quali Moto2: Alonso da record, 6° Arbolino

AUSTIN

Il colombiano è stato il migliore nel venerdì di pre-qualifiche con il record della pista in...

Pre-quali Moto3: 1° Quiles, 2° Pini, 4° Bertelle

PRE-QUALIFICHE

Venerdì da urlo per gli italiani impegnati a Austin: Pini è 2° nelle pre-qualifiche alle spalle...

Superbike a Portimao, prove libere a Sam Lowes

sbk

Sam Lowes è il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere della Superbike a Portimao,...

Marquez: "Austin pista tosta, non sono al 100%"

ducati

Bezzecchi lo ha definito "l'uomo da battere", ma Marc Marquez restituisce i favori del pronostico...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS