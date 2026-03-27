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Moto3, GP Austin: Quiles il più veloce nelle pre-qualifiche, 2° Pini, 4° Bertelle

PRE-QUALIFICHE
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Venerdì da urlo per gli italiani impegnati a Austin: Pini è 2° nelle pre-qualifiche alle spalle di un velocissimo Quiles, autore del record della pista. Bertelle apre la seconda fila. Dovrà passare dal Q1, invece, Carraro. Sabato caccia alla pole dalle 18.45, domenica la gara della Moto3 alle 19: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

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Non stupisce il super tempo di Quiles, con il nuovo record della pista, ma gli italiani risorgono: col secondo tempo Guido Pini conferma l’ottima velocità vista fin dal mattino. Il pilota di Leopard stupisce girando da solo, segno di sicurezza. E poi Bertelle, ad aprire la seconda fila, col quarto tempo, finalmente tornato su buoni livelli.  “Le prime gare non hanno dimostrato il mio potenziale, ma stiamo lavorando bene”, le parole del pilota di Level Up che l’anno scorso aveva centrato il terzo posto in gara. 

Carraro fuori dal Q2

Davanti Bertelle c'è Alvaro Carpe, alle sue spalle Valentin Perrone. Nicola Carraro (22°) dovrà invece passare dalla Q1. Jole Esteban ha conservato la sesta posizione, nonostante la caduta nel finale di sessione. Quindi Kelso, Salmela, Morelli. Undicesimo Adrian Fernandez, quattordicesimo Pratama che aveva illuso nelle prime fasi della prequalifica; comunque qualificato per la Q2. L’ultimo qualificato è il pilota del team Sic 58, Rammerstorfer, decisamente meglio di lui, il suo compagno di squadra O’Gorman, decimo.

Moto3, GP Austin: i risultati delle pre-qualifiche

Moto3, GP Austin: i risultati delle pre-qualifiche

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