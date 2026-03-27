Venerdì da urlo per gli italiani impegnati a Austin: Pini è 2° nelle pre-qualifiche alle spalle di un velocissimo Quiles, autore del record della pista. Bertelle apre la seconda fila. Dovrà passare dal Q1, invece, Carraro. Sabato caccia alla pole dalle 18.45, domenica la gara della Moto3 alle 19: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Non stupisce il super tempo di Quiles, con il nuovo record della pista, ma gli italiani risorgono: col secondo tempo Guido Pini conferma l’ottima velocità vista fin dal mattino. Il pilota di Leopard stupisce girando da solo, segno di sicurezza. E poi Bertelle, ad aprire la seconda fila, col quarto tempo, finalmente tornato su buoni livelli. “Le prime gare non hanno dimostrato il mio potenziale, ma stiamo lavorando bene”, le parole del pilota di Level Up che l’anno scorso aveva centrato il terzo posto in gara.