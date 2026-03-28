Moto2, qualifiche GP Austin: Alonso penalizzato, partirà 17°. HIGHLIGHTSGP AUSTIN
Sabato a due facce per Alonso, in pole a Austin con il record della pista, ma retrocesso al 17° posto per la pressione delle gomme al termine delle qualifiche. In prima fila paritranno Baltus, Lopez e Piqueras. Quarto Vietti, 13° Arbolino. Indietro Holgado (15°), leader del Mondiale. Domenica sera la gara della Moto2 alle 20.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Alonso l’aveva fatto capire fin da venerdì che questo Gran Premio l’avrebbe visto in pista da protagonista da subito. E il colombiano (che in classifica insegue dopo due gare staccato di 22 punti dal compagno di squadra, diventato il nuovo riferimento) ha messo la firma sulla qualifica, segnando anche il record della pista. La gioia, però, ha avuto vita breve: il colombiano, infatti, è stato penalizzato dalla direzione gara per la pressione delle gomme sotto al livello consentito e partirà 17°. David raggiunge, così, Daniel: dopo un venerdì in salita che l’ha visto obbligato a passare dalla Q1, Holgado scatterà dalla quindicesima casella e il duello in casa Aspar (che in Brasile avrebbe dovuto infiammare la gara) non sarà rimandato ulteriormente. Sempre che in gara lo spagnolo riesca in una rimonta non facile e che il colombiano non s’infili da solo in altri pasticci.
Gli italiani: 4° Vietti, 13° Arbolino
In prima posizione scatterà, dunque, un ottimo Baltus, seguito col secondo tempo un po’ a sorpresa da Alonso Lopez, pilota di talento senza dubbio, ma da qualche tempo finito nell’ombra. Quindi Angel Piqueras, a chiudere la prima fila davanti a Celestino Vietti, l’unico dei due italiani che ha risposto all’appello delle qualifiche dopo un discreto venerdì. L’altro, Tony Arbolino, è rimasto indietro, in tredicesima posizione.
Indietro Gonzalez e Roberts, unico statunitense
Bene Escrig, che aveva impressionato in Brasile, meritandosi la prima fila e il quarto posto in gara; domani partirà col sesto tempo. Delusione Gonzalez, solo nono il vicecampione e in carica. Delusione anche per il pubblico di casa che vedrà partire l’unico pilota statunitense, Joe Roberts, dalla quarta fila, con il decimo tempo.