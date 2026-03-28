Alonso l’aveva fatto capire fin da venerdì che questo Gran Premio l’avrebbe visto in pista da protagonista da subito. E il colombiano (che in classifica insegue dopo due gare staccato di 22 punti dal compagno di squadra, diventato il nuovo riferimento) ha messo la firma sulla qualifica, segnando anche il record della pista. La gioia, però, ha avuto vita breve: il colombiano, infatti, è stato penalizzato dalla direzione gara per la pressione delle gomme sotto al livello consentito e partirà 17°. David raggiunge, così, Daniel: dopo un venerdì in salita che l’ha visto obbligato a passare dalla Q1, Holgado scatterà dalla quindicesima casella e il duello in casa Aspar (che in Brasile avrebbe dovuto infiammare la gara) non sarà rimandato ulteriormente. Sempre che in gara lo spagnolo riesca in una rimonta non facile e che il colombiano non s’infili da solo in altri pasticci.