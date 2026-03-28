Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Moto3, qualifiche GP Austin: Carpe in pole. 5° Pini, 13° Bertelle. GRIGLIA E HIGHLIGHTS

MOTO3
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Carpe scatterà in pole a Austin, seguito dal sorprendente O'Gorman e Perrone. Il primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (13°) e Carraro (16°). Domenica sera la gara della Moto3 alle 19 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

Alvaro Carpe si prende la seconda pole in carriera, con tanto di record, ma la sorpresa è un pilota irlandese di 18 anni, alla sua prima stagione in Moto3, in squadra con Paolo Simoncelli (rimasto a casa oltretutto): Casey O'Gorman, secondo a sorpresa, una vera rivelazione. E girando da solo, senza bisogno di scie, su una pista che mette i brividi ai ragazzini della Moto3. Non stupisce Perrone terzo, e forse nemmeno Pratama, quarto, a cui i panni di protagonista iniziano a piacere. 

Gli italiani: 5° Pini, 13° Bertelle, 16° Carraro

Guido Pini, quinto, può essere contento a metà, la seconda fila non è male in una categoria dove si rimescolano parecchio le posizioni in gara, ma la strategia in qualifica non è sembrata la più efficace. Il pilota di Leopard resta comunque il migliore degli italiani, fin qui: Matteo Bertelle che aveva debuttato bene venerdì, col quarto tempo in pre-qualifica, ha poi chiuso la Q2 al tredicesimo posto. Meglio comunque di Nicola Carraro che, dopo aver superato la Q1, s’è piazzato sedicesimo in griglia. 

Indietro Quiles e Morelli

Il più deluso resta Quiles che aveva dominato letteralmente il venerdì, sembrava non dover lasciare scampo a nessuno oggi, e invece s’è piazzato ottavo. Qualifica strana la sua: rientrato dopo un solo giro al box, quando è tornato in pista (seguito da Fernandez) non è mai parso in grado di giocarsi la prima fila. Male anche Morelli, secondo in classifica di campionato, ma ultimo qualificato in Q2.

Moto3, la griglia di partenza del GP Usa

Moto3, la griglia di partenza del GP Usa

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Alonsa dalla pole alla penalità: parte 17°

GP AUSTIN

Sabato a due facce per Alonso, in pole a Austin con il record della pista, ma retrocesso al 17°...

Supersport, storica vittoria di Debise in gara 1

portimao

Storica vittoria di Debise in Gara 1 a Portimao: ZXMOTO è il primo costruttore cinese a vincere...

GP Austin: Carpe in pole. 5° Pini, 13° Bertelle

MOTO3

Carpe scatterà in pole a Austin, seguito dal sorprendente O'Gorman e Perrone. Il primo degli...

MotoGP show: domenica la gara alle 22 su Sky Sport

GP USA

Gran finale per il Gran Premio di Austin, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW....

Pre-quali Moto2: Alonso da record, 6° Arbolino

AUSTIN

Il colombiano è stato il migliore nel venerdì di pre-qualifiche con il record della pista in...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS