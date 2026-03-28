Carpe scatterà in pole a Austin, seguito dal sorprendente O'Gorman e Perrone. Il primo degli italiani è Pini (5°), più indietro Bertelle (13°) e Carraro (16°). Domenica sera la gara della Moto3 alle 19 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

Alvaro Carpe si prende la seconda pole in carriera, con tanto di record, ma la sorpresa è un pilota irlandese di 18 anni, alla sua prima stagione in Moto3, in squadra con Paolo Simoncelli (rimasto a casa oltretutto): Casey O'Gorman, secondo a sorpresa, una vera rivelazione. E girando da solo, senza bisogno di scie, su una pista che mette i brividi ai ragazzini della Moto3. Non stupisce Perrone terzo, e forse nemmeno Pratama, quarto, a cui i panni di protagonista iniziano a piacere.

Gli italiani: 5° Pini, 13° Bertelle, 16° Carraro Guido Pini, quinto, può essere contento a metà, la seconda fila non è male in una categoria dove si rimescolano parecchio le posizioni in gara, ma la strategia in qualifica non è sembrata la più efficace. Il pilota di Leopard resta comunque il migliore degli italiani, fin qui: Matteo Bertelle che aveva debuttato bene venerdì, col quarto tempo in pre-qualifica, ha poi chiuso la Q2 al tredicesimo posto. Meglio comunque di Nicola Carraro che, dopo aver superato la Q1, s’è piazzato sedicesimo in griglia.

Indietro Quiles e Morelli Il più deluso resta Quiles che aveva dominato letteralmente il venerdì, sembrava non dover lasciare scampo a nessuno oggi, e invece s’è piazzato ottavo. Qualifica strana la sua: rientrato dopo un solo giro al box, quando è tornato in pista (seguito da Fernandez) non è mai parso in grado di giocarsi la prima fila. Male anche Morelli, secondo in classifica di campionato, ma ultimo qualificato in Q2.