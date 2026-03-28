Supersport, storica vittoria di Debise in gara 1

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Supersport e Sportbike, i risultati del round Portogallo

portimao
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Storica vittoria di Debise in Gara 1 a Portimao: ZXMOTO è il primo costruttore cinese a vincere in Supersport. Masià precede Mahias sul podio e passa in testa alla classifica. La prima gara della Sportbike va a Torres, con Ieraci 6° e miglior italiano. Herrera domina nel WorldWCR

SUPERBIKE PORTIMAO, BULEGA TRIONFA IN GARA 1

Il sabato di Portimao è stato a suo modo una giornata storica, sia in Supersport che nella neonata categoria Sportbike. La middle class ha visto, infatti, il primo successo di una casa cinese: la ZXMOTO 820RR si è imposta alla sua terza gara nel mondiale grazie al grande lavoro di Valentin Debise e il team Evan Bros, convincendo grazie a una fuga in solitaria dopo la scivolata di Can Oncu, poleman e leader nei primi giri. Con un gran ritmo ed evitanto qualsivoglia errore, il pilota francese ha veleggiato fino al successo. Dietro di lui, una bella lotta a quattro ha premiato Jaume Masià, che chiude secondo davanti a Lucas Mahias e conquista la vetta della classifica mondiale grazie ai nove punti recuperati su Albert Arenas, quinto al traguardo dietro a Roberto Garcia. Sesto posto finale per Philipp Oettl, buone prestazioni anche per Corentin Perolari sulla Honda CBR e Alessandro Zaccone, ottavo. Anche la seconda ZXMOTO si è ben comportata, con Federico Caricasulo nono battendo al fotofinish Jeremy Alcoba. Quattordicesimo Filippo Farioli, che conquista due punti iridati.

Supersport, l'ordine d'arrivo

L'ordine di arrivo

Supersport, classifica 

La classifica mondiale

Sportbike, vince Antonio Torres

Prima vittoria in carriera e primo successo nella storia della Sportbike per Antonio Torres, che beffa sul traguardo il compagno di squadra David Salvador regalando al team Kawasaki ProDina una grande doppietta. Al terzo posto la Suzuki di Ferre Fleerackers, seguito dal teammate Jeffrey Buis e da Xavi Artigas. Sesto il migliore degli italiani Bruno Ieraci, mentre Matteo Vannucci ed Elia Bartolini sono scivolati mentre si trovavano nel gruppo di testa. Tanti gli italiani a punti: decimo Marco Gaggi, undicesimo Alessandro Di Persio, tredicesimo Mirko Gennai, quattordicesimo Mattia Sorrenti.

Sportbike, l'ordine d'arrivo

Ordine d'arrivo

Sportbike, classifica

Classifica

WorldWCR, domina Maria Herrera

Nel WorldWCR è Maria Herrera a dominare Gara 1 di Portimao, prendendo margine fin dalla partenza su Paola Ramos e Beatriz Neila che hanno completato il podio. Ottima quarta posizione per Lucie Boudesseul davanti a Sara Sanchez e Roberta Ponziani, quarta per buona parte della corsa prima di essere risucchiata dal gruppo delle inseguitrici e relegata al sesto posto. Fuori dai punti per pochi millesimi Denise Dal Zotto, sedicesima davanti a Martina Guarino; ventesima Arianna Barale.

WorldWCR, ordine di arrivo

Portimao, ordine d'arrivo

WorldWCR, classifica

Classifica

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