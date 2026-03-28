Supersport, storica vittoria di Debise in gara 1

Il sabato di Portimao è stato a suo modo una giornata storica, sia in Supersport che nella neonata categoria Sportbike. La middle class ha visto, infatti, il primo successo di una casa cinese: la ZXMOTO 820RR si è imposta alla sua terza gara nel mondiale grazie al grande lavoro di Valentin Debise e il team Evan Bros, convincendo grazie a una fuga in solitaria dopo la scivolata di Can Oncu, poleman e leader nei primi giri. Con un gran ritmo ed evitanto qualsivoglia errore, il pilota francese ha veleggiato fino al successo. Dietro di lui, una bella lotta a quattro ha premiato Jaume Masià, che chiude secondo davanti a Lucas Mahias e conquista la vetta della classifica mondiale grazie ai nove punti recuperati su Albert Arenas, quinto al traguardo dietro a Roberto Garcia. Sesto posto finale per Philipp Oettl, buone prestazioni anche per Corentin Perolari sulla Honda CBR e Alessandro Zaccone, ottavo. Anche la seconda ZXMOTO si è ben comportata, con Federico Caricasulo nono battendo al fotofinish Jeremy Alcoba. Quattordicesimo Filippo Farioli, che conquista due punti iridati.