MotoGP, Alonso verso HRC nel 2027. Holgado correrà con il team Gresini

MotoGP, Alonso verso HRC nel 2027. Holgado correrà con il team Gresinimercato piloti ©Ansa
I due piloti del team Aspar Moto2 pronti al passaggio in MotoGP per il 2027 grazie alle loro grandi prestazioni
Dani Holgado e David Alonso sono entrambi pronti al salto in MotoGP nel 2027. I due piloti del team Aspar Moto2, tra i favoriti della stagione e già autori di gare brillanti in questo inizio campionato, sono in procinto di fare il salto di categoria.
Perché Alonso è orientato a scegliere HRC
La situazione di Alonso era la più chiara, nel senso che aveva talmente tante possibilità che era scontato che corresse in MotoGP l'anno prossimo. Alonso aveva la possibilità Ducati, quella Yamaha (eventualmente anche nel team factory, con Guevara già destinato a Pramac) e quella HRC con trattamento ufficiale. Già un mese fa Alonso era orientato a decidersi per HRC, ma c'era ancora molta incertezza sul numero di moto che la casa avrebbe schierato nel 2027. Adesso che è praticamente sicuro che Honda avrà sei moto (oltre al team interno e a LCR è quasi chiuso l'accordo con Tech3) la trattativa ha avuto una accelerazione probabilmente definitiva. Alonso è orientato a scegliere HRC, ma il team deve ancora essere deciso. Sarà Tech3 o team ufficiale, ma una decisione finale su Marini e Mir non è ancora stata presa.
Holgado e l'idea di provare la Ducati
Holgado invece ha sempre avuto l'idea di provare a correre con Ducati. Una volta definiti i passaggi di Álex Márquez in Ktm e Fermín Aldeguer in VR46, è partita la trattativa con Gresini e Holgado correrà con la squadra italiana, in attesa che si sistemino i dettagli con Ducati per il 2027. In attesa degli annunci, quindi, tre piloti Moto2 sono praticamente certi del passaggio in MotoGP. David Alonso, Dani Holgado e Izan Guevara.