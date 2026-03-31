MotoGP, Alonso verso HRC nel 2027. Holgado correrà con il team Gresini

Perché Alonso è orientato a scegliere HRC

La situazione di Alonso era la più chiara, nel senso che aveva talmente tante possibilità che era scontato che corresse in MotoGP l'anno prossimo. Alonso aveva la possibilità Ducati, quella Yamaha (eventualmente anche nel team factory, con Guevara già destinato a Pramac) e quella HRC con trattamento ufficiale. Già un mese fa Alonso era orientato a decidersi per HRC, ma c'era ancora molta incertezza sul numero di moto che la casa avrebbe schierato nel 2027. Adesso che è praticamente sicuro che Honda avrà sei moto (oltre al team interno e a LCR è quasi chiuso l'accordo con Tech3) la trattativa ha avuto una accelerazione probabilmente definitiva. Alonso è orientato a scegliere HRC, ma il team deve ancora essere deciso. Sarà Tech3 o team ufficiale, ma una decisione finale su Marini e Mir non è ancora stata presa.