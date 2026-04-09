Brutto incidente nei test di Sepang per Aleix Espargaro: come comunicato dal pilota sui social, il collaudatore del team Honda HRC ha riportato diverse contusioni e quattro vertebre fratturate, fortunatamente senza coinvolgimento del midollo spinale. Dopo alcuni giorni in ospedale, è stato dimesso e farà rientro in Spagna per valutare un eventuale intervento chirurgico: "Scusate per lo spavento, tornerò!"

Durante i test a Sepang previsti da Honda, Aleix Espargaro è rimasto coinvolto in una caduta particolarmente violenta , come raccontato dallo stesso pilota sui social. L'impatto ha causato diverse contusioni e la frattura di quattro vertebre ma gli esami hanno escluso danni al midollo spinale. Espargaró è stato ricoverato per alcuni giorni al CU Aurelius Hospital, dove ha ricevuto le prime cure e adesso tornerà in Spagna per ulteriori valutazioni mediche : resta da capire se sarà necessario un intervento chirurgico presso la clinica Quirón Dexeus.

"Valuteremo se sarà necessario intervento chirurgico"

Nel post pubblicato sui social, Espargaro ha voluto rassicurare sulle sue condizioni, ringraziando anche il team per il supporto ricevuto dopo l'incidente: "Martedì, durante i test qui a Sepang, ho subito una caduta molto violenta. Di conseguenza ho riportato diverse contusioni e quattro vertebre fratturate, anche se per un margine molto ridotto e, fortunatamente, senza interessamento del midollo spinale. Dopo alcuni giorni al CU Aurelius Hospital, dove sono stato trattato in modo incredibile, ora posso tornare a casa con Laura, che è arrivata in mio aiuto dall'altra parte del mondo (ancora una volta, e ho perso il conto…). Lì valuteremo se sarà necessario un intervento chirurgico al Quirón Dexeus. Grazie a tutto il mio team Honda per essersi preso cura di me in questi giorni. Scusate lo spavento, tornerò!".