Di Giannantonio uomo mercato? Tutte le ipotesi

Dalla conferma in VR46 alle alternative Ktm e Trackhouse, con possibili sorprese sullo sfondo: tutte le opportunità di Di Giannantonio dopo le due pole nelle prime tre gare LA POSSIBILE GRIGLIA PILOTI PER IL MONDIALE 2027

Fabio Di Giannantonio è l'uomo mercato del momento in MotoGP. Dopo due pole in tre gare e la momentanea leadership della classifica delle Ducati nel Mondiale, persino davanti a Marc Márquez, Diggia si è messo in un'ottima posizione per determinare il suo futuro. Una volta che tutti i supernomi hanno trovato sistemazione, tocca ora a chi riesce a brillare di più conquistare le selle rimanenti. La logica vorrebbe una conferma di Di Giannantonio in VR46. E anche lui sarebbe propenso a questa soluzione, ma a una precisa condizione: quella di continuare a ricevere trattamento factory. Un trattamento che Ducati garantirà ovviamente a tutti a inizio 2027, quando per il nuovo regolamento le moto saranno uguali per tutti. Ma che, al momento, è confermato anche per il prosieguo del campionato solo ai piloti ufficiali Márquez e Acosta e ad Aldeguer.

Le altre ipotesi Non è un nodo semplice. Ecco perché ora Di Giannantonio sta valutando tutte le alternative. In questo momento Ktm è la voce più insistente. La casa austriaca non ha ancora certezze relativamente al numero di moto che saranno schierate nel 2027, visto il possibile (ma non ancora garantito) passaggio di Tech3 a Honda. Ormai certa di prendere Álex Márquez, Ktm non ha ancora sciolto il dubbio Viñales, e i primi mesi del 2026 non hanno certo giocato a favore dello spagnolo. Ecco perché ora Ktm sta valutando di spingere forte per avere Di Giannantonio. Un'importante alternativa è Trackhouse. Il team statunitense sta sondando il terreno dopo il passaggio di Ogura in Yamaha e considerato il concreto rischio di perdere la possibilità Bastianini, che valuta Gresini. E l'ipotesi Di Giannantonio potrebbe essere tra le più gradite.