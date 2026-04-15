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Superbike ad Assen in Olanda: calendario, orari e guida tv

la guida tv

Terzo round del mondiale Superbike in Olanda ad Assen. Bulega a caccia di nuovi record per consolidare ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori in classifica, Ducati per confermarsi forza dominante del campionato. Tutto il week-end live su Sky Sport MotoGP: gara 1 e 2 sabato e domenica alle 15.30, superpole race domenica alle 11.10

GLI HIGHLIGHTS DELL'ULTIMA GARA A PORTIMAO

Grande Italia in apertura del mondiale

Nicolò Bulega in testa al mondiale con 124 punti, il massimo bottino possibile. Due italiani nei primi tre, con Axel Bassani che chiude il podio con la Bimota, sopravanzato di soli otto punti da Iker Lecuona (60 a 68). Se aggiungiamo Baldassarri (settimo con 40 punti), Petrucci (ottavo, 31), Montella (nono, 30) contiamo cinque italiani nei primi nove e ben 6 nei primi undici considerando anche Andrea Locatelli, miglior Yamaha in classifica. Il mondiale parla italiano e molto. E' un campionato spettacolare e combattuto come dimostrano gli otto piloti diversi andati a podio nelle prime sei gare del 2026.

Bulega a caccia di record

Due round e due P1 nelle Superpole. Quattro gare lunghe e quattro vittorie, due superpole race e anche qui doppietta. Il dominio di Nicolò Bulega in questa apertura del mondiale è assoluto e il pilota italiano ha la possibilità in Olanda di eguagliare il record di vittorie consecutive di Toprak Razgatlioglu (13). Nel week end arriva come detto Assen, scenario della grande delusione del mondiale 2025 per il pilota Ducati che, causa ripetuti problemi tecnici, lasciò sul campo 34 punti, rivelatisi poi decisivi nella corsa al titolo andato a Toprak nell’ultimo round della stagione (con un margine di 13 punti). Bulega, 26 vittorie come il mito Doug Polen, quest’anno si presenta al TT con 56 punti di vantaggio in classifica sul miglior inseguitore dopo sei manche, il secondo maggior gap dal 1995, quando Carl Fogarty precedeva Mauro Lucchiari di 68 punti. 

Ducati, forza dominante

Sei Ducati nella top-ten del mondiale 2026 tra moto factory e indipendenti. La nuova Panigale V4R è il mezzo certamente da battere con i record della casa di Borgo Panigale continuano riscritti. A Portimao il costruttore italiano ha raggiunto i 1200 podi nella storia del WSBK iniziata nel 1988. E anche la classifica 2026 costruttori parla chiaro: 124 punti Ducati, 74 Bimota, 57 BMW…

Gli orari del round di Assen

Venerdì 17 aprile

  • 10:20 – Prove Libere 1 Superbike
  • 15:00 – Prove Libere 2 Superbike

Sabato 18 aprile

  • 11:15 – Superpole Superbike
  • 12:00 – Gara 1 World WCR
  • 13:00 – Gara 1 WSPB
  • 14:00 – Gara 1 WSSP
  • 15:30 – Gara 1 Superbike

Domenica 19 aprile

  • 11:10 – Superpole Race Superbike
  • 12:00 – Gara 2 World WCR
  • 13:00 – Gara 2 WSPB
  • 14:00 – Gara 2 WSSP
  • 15:30 – Gara 2 Superbike

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