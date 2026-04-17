SBK, Bulega detta il passo nel venerdì di Assen

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Superbike ad Assen: Bulega detta il passo nelle prove libere, 2° Baldassarri

GP OLANDA
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Nel venerdì di Superbike ad Assen è il solito Bulega a comandare le prove libere. Alle sue spalle un sorprendente Baldassarri, poi Lecuona e Petrucci. Le Superpole delle altre categorie: in Supersport pole position per Mahias, la Sportbike a Veneman, Herrera prima nel WorldWCR

SBK, LA GUIDA TV DEL WEEKEND DI ASSEN

Il terzo round del mondiale Superbike va in scena ad Assen e, almeno nei primi chilometri, il copione è di quelli familiari. Nelle prove libere è stato infatti Nicolò Bulega a comandare le operazioni, chiudendo primo sia in FP1 che in FP2 e siglando il miglior giro di giornata in 1'33.687. Per il leader del mondiale è stato un venerdì senza intoppi, potenzialmente il preludio a un altro weekend da dominatore, seppur con l’incognita del meteo all’orizzonte. La grande sorpresa di giornata è, però, la seconda posizione di Lorenzo Baldassarri: concreto fin dalla mattinata, il pilota del team GoEleven si è distinto nel pomeriggio girando in 1’33.963, unico insieme a Bulega sotto il muro del 1’34. Terzo tempo per Iker Lecuona, che con la rossa del team Aruba.it Racing comleta un trio di Ducati davanti a tutti. Nonostante una scivolata in FP1, al quarto posto ecco Danilo Petrucci su BMW, tallonato dalla Yamaha di Xavi Vierge. Positivi anche i gemelli Sam e Alex Lowes, seguiti in ottava e nona posizione dai due “Barni“ Alvaro Bautista e Yari Montella, con Alberto Surra a chiudere la top ten. Dodicesima posizione per Axel Bassani a precedere Andrea Locatelli. Ventesimo Stefano Manzi, ventitreesimo Mattia Rato. 

SBK, i risultati del venerdì ad Assen

Assen, il venerdì nelle altre categorie

Le Superpole delle altre categorie hanno già decretato i nomi degli autori delle varie pole position. In Supersport ci ha pensato Lucas Mahias a mettere tutti in riga, con un crono in 1'36.490 che lo tiene davanti al connazionale Valentin Debise e ad Albert Arenas. Alessandro Zaccone è il miglior italiano, sesto e affiancato da Mattia Casadei. Nella Sportbike la spunta Loris Veneman (1'42.499) sulla sua pista di casa, mentre nel WorldWCR è dominio di Maria Herrera (1'47.031). 

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