SBK, Bulega detta il passo nel venerdì di Assen

Il terzo round del mondiale Superbike va in scena ad Assen e, almeno nei primi chilometri, il copione è di quelli familiari. Nelle prove libere è stato infatti Nicolò Bulega a comandare le operazioni, chiudendo primo sia in FP1 che in FP2 e siglando il miglior giro di giornata in 1'33.687. Per il leader del mondiale è stato un venerdì senza intoppi, potenzialmente il preludio a un altro weekend da dominatore, seppur con l’incognita del meteo all’orizzonte. La grande sorpresa di giornata è, però, la seconda posizione di Lorenzo Baldassarri: concreto fin dalla mattinata, il pilota del team GoEleven si è distinto nel pomeriggio girando in 1’33.963, unico insieme a Bulega sotto il muro del 1’34. Terzo tempo per Iker Lecuona, che con la rossa del team Aruba.it Racing comleta un trio di Ducati davanti a tutti. Nonostante una scivolata in FP1, al quarto posto ecco Danilo Petrucci su BMW, tallonato dalla Yamaha di Xavi Vierge. Positivi anche i gemelli Sam e Alex Lowes, seguiti in ottava e nona posizione dai due “Barni“ Alvaro Bautista e Yari Montella, con Alberto Surra a chiudere la top ten. Dodicesima posizione per Axel Bassani a precedere Andrea Locatelli. Ventesimo Stefano Manzi, ventitreesimo Mattia Rato.