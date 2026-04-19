Supersport, Sportbike e WorldWcr ad Assen: i risultati di Gara 2

Supersport, Sportbike e WorldWcr ad Assen: i risultati di Gara 2assen
Una bandiera rossa ferma con anticipo Gara 2 di Supersport, consegnando la prima vittoria in carriera a Oettl su Ducati. Arenas (2°) è sul podio con Oncu e accorcia in classifica su Masià (6°). Fleerackers batte Vannucci nella Sportbike, Neila sorprende Herrera nel WorldWcr
La domenica di Assen è stata foriera di prime volte nelle categorie Supersport e Sportbike, mentre ha replicato in toto quanto accaduto nel 2025 nella classe WorldWcr. Partendo dalle novità, una Gara 2 partita con pista umida e interrotta anzitempo con una bandiera rossa ha regalato la prima vittoria in Supersport a Philipp Oettl, a bordo della Ducati del team Feel Racing. Il tedesco ha fatto tutto bene, emergendo nella parte centrale della corsa e trovandosi al posto giusto nel momento dell’interruzione (causata da un incidente di Roberto Garcia, senza gravi conseguenze). Soddisfazione anche per Albert Arenas, che chiude con un convincente secondo posto e si porta a due punti di distacco da Jaume Masià nella classifica del mondiale. Parziale riscatto anche per Can Oncu dopo la deludente Gara 1 di sabato: il turco ha concluso terzo davanti a Tom Booth-Amos e a un ottimo Alessandro Zaccone, che col quinto posto eguaglia il proprio miglior risultato in Supersport. Sesta piazza per Masià, seguito da Valentin Debise, Jeremy Alcoba e Mattia Casadei al nono posto. A punti Filippo Farioli e Matteo Ferrari, dodicesimo e tredicesimo.
Supersport, ordine d'arrivo
Supersport, classifica mondiale
Sportbike, prima vittoria per Fleerackers
Nella Sportbike è ancora Suzuki a trionfare, questa volta con Ferre Fleerackers: il belga vince la sua prima gara nella categoria battendo sul traguardo Matteo Vannucci, mentre il suo compagno di squadra Jeffrey Buis è terzo dopo il successo di sabato. David Salvador si difende dal rientro dell’olandese e mantiene il primato in classifica chiudendo quarto in Gara 2 davanti a Kas Beekmans e Xavi Artigas. Settimo Bruno Ieraci, punti per Marco Gaggi (dodicesimo), Elia Bartolini (quattordicesimo dopo una scivolata) e Mirko Gennai (quindicesimo).
Sportbike, ordine di arrivo
Sportbike, classifica mondiale
WorldWcr, Neila batte Herrera all'ultima staccata
Capolavoro di Beatriz Neila in Gara 2 del WorldWcr, che come nella Gara 2 dello scorso anno batte Maria Herrera per una manciata di centesimi. La spagnola del team Ampito Crescent Yamaha ha superato la connazionale all’ultima staccata nonostante la sua strenua resistenza, ottenendo il primo successo in stagione e il quinto in totale nella categoria. Staccata, ma sul podio Lucie Boudesseul. Quarta Roberta Ponziani, a punti Denise Dal Zotto col quattordicesimo posto.