Supersport, Sportbike e WorldWcr ad Assen: i risultati di Gara 2

La domenica di Assen è stata foriera di prime volte nelle categorie Supersport e Sportbike, mentre ha replicato in toto quanto accaduto nel 2025 nella classe WorldWcr. Partendo dalle novità, una Gara 2 partita con pista umida e interrotta anzitempo con una bandiera rossa ha regalato la prima vittoria in Supersport a Philipp Oettl, a bordo della Ducati del team Feel Racing. Il tedesco ha fatto tutto bene, emergendo nella parte centrale della corsa e trovandosi al posto giusto nel momento dell’interruzione (causata da un incidente di Roberto Garcia, senza gravi conseguenze). Soddisfazione anche per Albert Arenas, che chiude con un convincente secondo posto e si porta a due punti di distacco da Jaume Masià nella classifica del mondiale. Parziale riscatto anche per Can Oncu dopo la deludente Gara 1 di sabato: il turco ha concluso terzo davanti a Tom Booth-Amos e a un ottimo Alessandro Zaccone, che col quinto posto eguaglia il proprio miglior risultato in Supersport. Sesta piazza per Masià, seguito da Valentin Debise, Jeremy Alcoba e Mattia Casadei al nono posto. A punti Filippo Farioli e Matteo Ferrari, dodicesimo e tredicesimo.