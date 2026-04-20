Dopo aver saltato il weekend di Austin, Maverick Vinales è costretto al forfait anche per il Gran Premio di Spagna a Jerez, a causa dei postumi dell'intervento alla spalla di fine marzo. Anche il sostituto Pol Espargaró è stato fermato da un infortunio alla mano: Ktm Tech3 schiererà una sola moto, affidandosi a Enea Bastianini. Il Gp di Spagna in diretta dal 24 al 26 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

"L'obiettivo è essere pronti per Le Mans"

Il pilota spagnolo, che sarebbe dovuto rientrare questo weekend, non ha ricevuto l'idoneità fisica. "E' deludente non poter correre a Jerez: è un evento enorme per me e la prima delle mie gare di casa in questa stagione", ha spiegato un amareggiato Vinales, che punta a tornare nel round successivo in Francia, in programma il weekend del 10 maggio. "Conosco bene il mio corpo e in questo momento la priorità è recuperare correttamente. L'obiettivo è essere pronti per Le Mans".