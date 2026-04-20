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Vinales salta il GP di Spagna: Ktm Tech3 correrà con una sola moto

MotoGp
©IPA/Fotogramma

Dopo aver saltato il weekend di Austin, Maverick Vinales è costretto al forfait anche per il Gran Premio di Spagna a Jerez, a causa dei postumi dell'intervento alla spalla di fine marzo. Anche il sostituto Pol Espargaró è stato fermato da un infortunio alla mano: Ktm Tech3 schiererà una sola moto, affidandosi a Enea Bastianini. Il Gp di Spagna in diretta dal 24 al 26 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

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Il Gran Premio di Spagna perde uno dei suoi idoli di casa prima ancora che i motori si accendano: Maverick Vinales non scenderà in pista a Jerez. La decisione, presa a scopo precauzionale, è legata allo spostamento di una vite inserita durante un'operazione alla spalla lo scorso luglio, problema che lo aveva già costretto a ritirarsi dal precedente appuntamento di Austin, comportando poi un ulteriore intervento a fine marzo.

"L'obiettivo è essere pronti per Le Mans"

Il pilota spagnolo, che sarebbe dovuto rientrare questo weekend, non ha ricevuto l'idoneità fisica. "E' deludente non poter correre a Jerez: è un evento enorme per me e la prima delle mie gare di casa in questa stagione", ha spiegato un amareggiato Vinales, che punta a tornare nel round successivo in Francia, in programma il weekend del 10 maggio. "Conosco bene il mio corpo e in questo momento la priorità è recuperare correttamente. L'obiettivo è essere pronti per Le Mans".

Anche Pol Espargaró out: Tech3 correrà con una moto

Oltre a veder slittare il rientro di Vinales, Ktm Tech3 dovrà fare a meno anche del sostituto Pol Espargaró. La squadra aveva preallertato il collaudatore, ma un infortunio alla mano rimediato nel periodo precedente a Jerez l'ha messo fuori gioco. Data l'impossibilità di trovare un'alternativa competitiva in tempo, in Andalusia verrà schierata una sola moto: quella di Enea Bastianini, reduce da un ottimo terzo posto nella Sprint di Austin. Una situazione paradossale, commentata dal Ceo Guenther Steiner: "Non vado in cerca di queste situazioni, ma continuano a presentarsi. C'è un pizzico di ironia in tutto questo: prima Maverick, poi Pol che si infortuna e i piani cambiano velocemente".

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