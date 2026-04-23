Jorge Martin sorride, non solo perché corre in casa, ma anche perché sta ritrovando le sensazioni di due anni fa, quando vinse il titolo lottando con Bagnaia. Dopo i podi delle ultime due gare, dietro al compagno in Aprilia, Bezzecchi, e la vittoria nella Sprint di Austin, manca solo il successo nella gara lunga. "Sicuramente è stato un inizio molto positivo, ma non mi sento ancora pronto per vincere un GP. Un anno fa guardavo la gara dal Qatar dal mio telefono (era reduce da un brutto incidente in gara, ndr), adesso sono qui per competere. L’obiettivo è dare il 100%. Vedremo dove ci porterà questo weekend".

"Quello che mi è capitato l'anno scorso mi ha reso una persona migliore"

Sei uscito da un’annata difficilissima, ti senti diverso rispetto al 2024? "Sono molto felice ma è una situazione nuova. Io cerco di crescere ancora e di migliorare, ma quello che mi è capitato l’anno scorso mi ha reso una persona migliore". Quanto pensi di tornare a vincere? "La vittoria nella Sprint di Austin e il doppio podio in Brasile sono stati fantastici, ma fare un passo in più la domenica non sarà facile. Ciò che conta è essere presente qui, e godermi il momento. Speriamo di poter tagliare il traguardo in testa almeno il sabato".

"Che tifo alla curva Peluqui, posto unico nel Mondiale"

Il Gran Premio di casa è molto sentito, anche dai piloti. "Nel 2009 ero qui con mio padre e ho visto la vittoria di Rossi, in quel momento ho pensato che avrei voluto fare il pilota per tutta la vita e non avrei mai immaginato di potere esser qui, né io né la mia famiglia a cui sono molto grato". C’è un punto speciale del circuito, la curva Peluqui, dove il pubblico è molto vicino alla pista, una muraglia umana. Quanto è emozionate per voi spagnoli passare in quella punto? "E’ davvero incredibile, mi ricordo ancora quando ci passammo durante la parata di domenica mattina due anni fa; il tifo che percepiamo in quel punto non ha eguali in nessun’altra parte del mondo. E’ simile a Valencia, ma alla curva 10 il pubblico è molto più vicino alla pista, e quando ti fermi, dopo la gara, senti un calore unico".

"Adesso sento mia l'Aprilia, come la Ducati 2024"

Mostrando ai giornalisti il casco speciale per questa occasione ("è pieno di cose tipiche, come il prosciutto spagnolo…"), Jorge risponde infine sull’Aprilia e sulla diversità con la Ducati con cui ha vinto il titolo. "Adesso la sento mia, come la Ducati del 2024, ma ho cambiato tante piccole cose per adattarmi, perché sono moto molto diversa, ma anche l’Aprilia è cambiata rispetto a quella con cui ho cominciato il campionato l’anno scorso e ho compreso subito che era un buon pacchetto. Mi serve però ancora tempo per capire e provare anche i pezzi nuovi, ecco perché sono importanti i test di lunedì, ma non voglio toccare molto".

Di seguito tutte le dichiarazioni del giovedì di Jerez