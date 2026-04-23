La MotoGP riparte dall'Europa dopo quasi un mese di stop: tra i protagonisti nella conferenza piloti del giovedì anche Jorge Martin, che ha fatto il punto sulle sue condizioni e sul suo feeling con l'Aprilia: "Ora la sento mia come la Ducati 2024". Venerdì si scende in pista: Libere dalle 10.45, Pre-qualifiche alle 15 per definire i primi 10 al Q2 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
Jorge Martin sorride, non solo perché corre in casa, ma anche perché sta ritrovando le sensazioni di due anni fa, quando vinse il titolo lottando con Bagnaia. Dopo i podi delle ultime due gare, dietro al compagno in Aprilia, Bezzecchi, e la vittoria nella Sprint di Austin, manca solo il successo nella gara lunga. "Sicuramente è stato un inizio molto positivo, ma non mi sento ancora pronto per vincere un GP. Un anno fa guardavo la gara dal Qatar dal mio telefono (era reduce da un brutto incidente in gara, ndr), adesso sono qui per competere. L’obiettivo è dare il 100%. Vedremo dove ci porterà questo weekend".
"Quello che mi è capitato l'anno scorso mi ha reso una persona migliore"
Sei uscito da un’annata difficilissima, ti senti diverso rispetto al 2024? "Sono molto felice ma è una situazione nuova. Io cerco di crescere ancora e di migliorare, ma quello che mi è capitato l’anno scorso mi ha reso una persona migliore". Quanto pensi di tornare a vincere? "La vittoria nella Sprint di Austin e il doppio podio in Brasile sono stati fantastici, ma fare un passo in più la domenica non sarà facile. Ciò che conta è essere presente qui, e godermi il momento. Speriamo di poter tagliare il traguardo in testa almeno il sabato".
"Che tifo alla curva Peluqui, posto unico nel Mondiale"
Il Gran Premio di casa è molto sentito, anche dai piloti. "Nel 2009 ero qui con mio padre e ho visto la vittoria di Rossi, in quel momento ho pensato che avrei voluto fare il pilota per tutta la vita e non avrei mai immaginato di potere esser qui, né io né la mia famiglia a cui sono molto grato". C’è un punto speciale del circuito, la curva Peluqui, dove il pubblico è molto vicino alla pista, una muraglia umana. Quanto è emozionate per voi spagnoli passare in quella punto? "E’ davvero incredibile, mi ricordo ancora quando ci passammo durante la parata di domenica mattina due anni fa; il tifo che percepiamo in quel punto non ha eguali in nessun’altra parte del mondo. E’ simile a Valencia, ma alla curva 10 il pubblico è molto più vicino alla pista, e quando ti fermi, dopo la gara, senti un calore unico".
"Adesso sento mia l'Aprilia, come la Ducati 2024"
Mostrando ai giornalisti il casco speciale per questa occasione ("è pieno di cose tipiche, come il prosciutto spagnolo…"), Jorge risponde infine sull’Aprilia e sulla diversità con la Ducati con cui ha vinto il titolo. "Adesso la sento mia, come la Ducati del 2024, ma ho cambiato tante piccole cose per adattarmi, perché sono moto molto diversa, ma anche l’Aprilia è cambiata rispetto a quella con cui ho cominciato il campionato l’anno scorso e ho compreso subito che era un buon pacchetto. Mi serve però ancora tempo per capire e provare anche i pezzi nuovi, ecco perché sono importanti i test di lunedì, ma non voglio toccare molto".
Di seguito tutte le dichiarazioni del giovedì di Jerez
in evidenza
TERMINA LA CONFERENZA STAMPA
Spazio al solito momento social della MotoGP
Martin: "Ora sento che l'Aprilia è la mia moto ed è la stessa cosa che provavo nel 2024. Ho cambiato tante piccole cose al mio stile per adattarmi a questo moto, non voglio addentrarmi nei dettagli. Fin da subito, quando ho provato la moto in Thailandia, ho capito che mi sentivo meglio. Devo ancora migliorare ma mi sento bene con il pacchetto che ho e non voglio cambiare molto"
Martin: "Il casco è speciale, l'ho voluto decorare con tante cose tipiche spagnolo. Ci sono immagini e stemmi di posti qui vicino. Mi sono divertito con Bezzecchi, siamo andati in giro per Jerez con la Vespa e abbiamo visto tanti bei posti"
Alex Marquez: "Penso che per alcuni aspetti siamo allo stesso livello dell'anno scorso, mentre sul motore siamo migliorati perché abbiamo più potenza. Ma a ingresso curva fatico a fermare la moto. In altri aspetti mi sento molto bene, ma è anche vero che l'Aprilia ha fatto un passo avanti molto grande e ci sta rendendo la vita più difficile. Penso che anche senza cambiare troppo si possano fare passi in avanti"
Alex Marquez: "E' l'unico punto nel campionato in cui sento il rumore del pubblico nonostante il rumore del motore. Quando ho vinto l'anno scorso, festeggiare lì è stato straordinario".
Acosta: "Come ha detto Jorge, è un posto speciale e leggendario. Ricordo di essere caduto qui nel 2022, stavo girando da solo e quando sono ripartito ho avuto la possibilità di ascoltare tutta la gente"
Martin: "E' incredibile. Ricordo due anni fa, quando abbiamo fatto la sfilata con il bus, abbiamo sentito un calore incredibile. Per noi spagnoli è sempre speciale. Per me è simile quando andiamo a Valencia, anche lì gli spalti sono molto vicini alla pista".
Alex Marquez: "I tifosi vengono qui e si divertono, sono molto appassionati. Ti svegli alle 6 del mattino con il rumore che fanno ed è molto bello. L'anno scorso ho vinto ed è una cosa straordinaria per un pilota spagnolo".
Acosta: "Penso che sia il Gp di Spagna più leggendario. E' sempre speciale venire qui, ho esordito in Rookies Cup proprio in questo circuito. Ci sono i tifosi migliori al mondo"
Martin: "Sono venuto qui nel 2009 insieme a mio padre e ricordo di aver visto la vittoria di Valentino, quel weekend ho vissuto emozioni incredibili. Avere la possibilità di correre qui, davanti a questo pubblico, è incredibile e non lo avrei mai potuto immaginare"
Alex Marquez: "Fatico tanto a frenare e fermare la moto, ci manca tanto in quella parte delle curve. Dobbiamo continuare a spingere, non possiamo perdere la fiducia, abbiamo corso solamente 3 gare e la stagione è lunga. Ci sono tanti punti in palio, dobbiamo continuare a dare il massimo"
Alex Marquez: "Non credo di avere il potenziale per ripetere il successo dell'anno scorso. L'inizio della stagione è stato particolarmente difficile, specialmente in Thailandia. Siamo ancora un passo indietro rispetto ad Aprilia, Ducati sta lavorando molto e anche io come pilota devo fare un passo avanti per cercare di sfruttare al meglio le tante cose positive che abbiamo. Quando ci riusciremo potremo tornare al nostro livello. Questo è il mio circuito, è il momento giusto della stagione per tornare ad avere buone prestazioni. Ripetere il successo dell'anno scorso sarebbe fantastico ma al momento non sembra un obiettivo realistico"
Acosta: "La continuità mi soddisfa perché è stato quello che mi è mancato l'anno scorso, non avevo costruito quella fiducia che ora ho grazie ai risultati. Speriamo di continuare a evolverci in questo senso, se continueremo a lottare con Aprilia e Ducati vorrà dire che stiamo facendo un ottimo lavoro"
Acosta: "La Ktm è sempre piuttosto veloce qui. Cercheremo di preparare la gara il meglio possibile, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di stare tra i primi 5. Abbiamo fatto un buon lavoro fin qui"
Martin: "Sono molto felice, non rimpiango nulla del passato ma cerco solo di imparare e crescere. La scorsa stagione è stata dura ma mi ha reso la persona che sono oggi. Mi sento più forte e un uomo migliore. I risultati ottenuti nelle prime gare sono stati fantastici, è difficile fare un passo in più perché significherebbe vincere la domenica visto che mi manca solo quello. Vedremo cosa riusciremo a fare. Mi piacerebbe ripetere i festeggiamenti a Jerez"
Martin: "Sicuramente è stato un inizio di stagione positivo ma ancora non mi sento pronto per vincere un GP, se ci dovesse essere occasione ci proverò. Sono contento di essere qui, un anno fa guardavo la MotoGP dal telefono e per me essere qui è una vittoria. Il mio obiettivo è competere al 100% del mio potenziale, vedremo questo dove ci porterà"
INIZIA LA CONFERENZA STAMPA
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Martin, Acosta e Alex Marquez.
Di Giannantonio: "Mercato? Un onore essere corteggiato"
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Marc Marquez come sta? 'Finora non ho potuto fare la differenza'Vai al contenuto
Bagnaia: "Con questa Ducati non posso esprimermi al 100%"
Tutto pronto nella sala stampa di Jerez: tra poco parleranno Martin, Acosta e Alex Marquez alla vigilia del GP Spagna. La conferenza è in diretta sul canale 208 di Sky Sport oltreché in streaming su NOW. Qui tutte le parole in tempo reale
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Dall'Igna: "Il test di Jerez sarà importante per Ducati"
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Ricordiamo che la MotoGP resterà a Jerez anche lunedì 27 aprile per un'importante giornata di test, che potrete seguire su skysport.it con i tempi aggiornati minuto per minuto nel nostro liveblog. Collegamenti continui anche col nostro inviato a Jerez, Sandro Donato Grosso, su SkySport24
Due le wild card in pista nel weekend di Jerez: Lorenzo Savadori (Aprilia) e Augusto Fernandez (Yamaha) di fatto inizieranno dal venerdì i test per le rispettive case
Tech3 avrà in pista il solo Enea Bastianini: Maverick Vinales, operato alla spalla sinistra il 31 marzo, ha infatti dato forfait per il suo GP di casa. Ktm senza sostituti: anche Pol Espargaro, infatti, è infortunato e impossibilitato a scendere in pista
Perché quello di Jerez potrebbe essere il GP della svolta
Il punto di Paolo Beltramo per Sky Sport Insider: ecco come arrivano piloti e team al GP di Spagna e i possibili spunti per il weekend. CLICCA QUI
Tutto quello che devi sapere sul circuito di Jerez
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Oggi Vespa compie 80 anni e Bez e Martin sono arrivati a Jerez così
Nel 2025 Alex Marquez ha interrotto una striscia di tre successi consecutivi (dal 2022 al 2024) di Pecco Bagnaia. In generale, negli ultimi anni, la pista di Jerez è stata un terreno di caccia di Ducati
Parleranno Jorge Martin (Aprilia) insieme con Pedro Acosta (Ktm) e Alex Marquez (Ducati Gresini)
Oggi a Jerez è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 16
La classifica MotoGP dopo le prime tre gare: Bez leader
MotoGP, la classifica dopo il GP di AustinVai al contenuto
Si riparte dall'Europa e dalla Spagna, dopo le prime tre tappe extra europee (Thailandia, Brasile e Usa) dominate dall'Aprilia e da Marco Bezzecchi
Buongiorno da Jerez, dove la MotoGP riparte dopo quasi un mese di stop complice lo slittamento a novembre del GP Qatar