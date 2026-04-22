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MotoGP a Jerez, Marquez: "Ho sfruttato la pausa per recuperare"

ducati
©Ansa

La Ducati è chiamata a rialzare la testa dopo un inizio di stagione più complicato del previsto. "Jerez è una pista che mi piace", ha commentato lo spagnolo, a cui si è aggiunto anche Bagnaia: "Ho tanti bei ricordi qui". Il Gp di Spagna in diretta dal 24 al 26 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

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Dopo tre settimane di pausa, la MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. Nel primo weekend europeo della stagione, la Ducati è chiamata al riscatto dopo un inizio di 2026 difficile, con il team campione in carica ancora a secco di podi nelle gare della domenica. Marc Marquez, quinto in classifica, cercherà di ridurre il gap dalla vetta mentre continua a recuperare dall'importante infortunio di fine 2025 che non gli ha permesso di esprimersi al 100% nelle prime tre gare. "Una pausa di tre settimane che ho sfruttato al massimo per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione e il primo Gran Premio di casa alle porte", spiega lo spagnolo. "Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi. L'anno scorso vincere qui la Sprint è stato speciale, un'emozione unica. Non vedo l'ora di tornare al lavoro anche in vista del test di lunedì (primo test ufficiale post gara dell'anno, ndr)".

Bagnaia: "Jerez mi piace molto, tanti bei ricordi qui"

Anche Pecco Bagnaia, nono in campionato, è chiamato a migliorare il trend di inizio stagione su una pista che l'ha visto vincere per tre anni consecutivi nella classe regina (2022, 2023 e 2024). "Jerez è una pista che mi piace molto. Una delle classiche del calendario: tecnica, veloce e completa. Ho tanti bei ricordi qui, anche dalla Moto3 e Moto2: podi, piazzamenti e le tre vittorie in MotoGp. Non vedo l'ora di tornare in pista e respirare la passione dei tanti tifosi e appassionati delle due ruote che vengono sempre a trovarci qui in Andalusia".

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