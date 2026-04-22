MotoGP a Jerez, Marquez: "Ho sfruttato la pausa per recuperare"

La Ducati è chiamata a rialzare la testa dopo un inizio di stagione più complicato del previsto. "Jerez è una pista che mi piace", ha commentato lo spagnolo, a cui si è aggiunto anche Bagnaia: "Ho tanti bei ricordi qui". Il Gp di Spagna in diretta dal 24 al 26 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo tre settimane di pausa, la MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. Nel primo weekend europeo della stagione, la Ducati è chiamata al riscatto dopo un inizio di 2026 difficile, con il team campione in carica ancora a secco di podi nelle gare della domenica. Marc Marquez, quinto in classifica, cercherà di ridurre il gap dalla vetta mentre continua a recuperare dall'importante infortunio di fine 2025 che non gli ha permesso di esprimersi al 100% nelle prime tre gare. "Una pausa di tre settimane che ho sfruttato al massimo per recuperare in vista delle prime gare europee della stagione e il primo Gran Premio di casa alle porte", spiega lo spagnolo. "Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi. L'anno scorso vincere qui la Sprint è stato speciale, un'emozione unica. Non vedo l'ora di tornare al lavoro anche in vista del test di lunedì (primo test ufficiale post gara dell'anno, ndr)".