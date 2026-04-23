Gresini, Alex Marquez: "Non il miglior inizio di stagione, fatico a fermare la moto"ducati gresini
Il pilota Gresini, vincitore nel 2025, è intervenuto in conferenza stampa: "Decisamente un inizio difficile. Non sembra realistico ripetere la prestazione dell'anno scorso. Fatico a frenare la moto, è questo l'aspetto che mi manca di più rispetto al passato. Ma dobbiamo continuare a spingere senza perdere fiducia"
Un anno fa era già protagonista del mondiale, insieme al fratello Marc. Quest’anno Alex Marquez naviga invece lontano dal vertice del campionato. “Decisamente un inizio difficile, soprattutto in Thailandia e in Brasile, ad Austin è andata un po’ meglio, ma siamo ancora un bel passo indietro rispetto ad Aprilia. Ma anch’io devo fare un passo avanti come pilota per sfruttare al meglio il nostro potenziale”. Difficile fare previsioni. “Questo è il momento migliore per tornare a essere protagonisti, anche se non sembra realistico ripetere la prestazione dell’anno scorso”. Alex spiega le sue difficoltà tecniche: “Fatico a frenare la moto, l’aspetto che mi manca di più rispetto al passato. Però dobbiamo continuare a spingere, senza perdere la fiducia, perché la stagione è molto lunga. Ci sono ancora tanti punti in palio e quando saremo in condizioni migliori potremo sfruttare il nostro potenziale”.
"Bastano piccoli accorgimenti per migliorare"
Ma è così diversa la moto di quest’anno? “Per alcuni aspetti siamo sul livello del 2025 e sul motore siamo persino messi meglio, in termini di velocità e potenza, ma in alcuni punti, tipo l’ingresso curva, fatico a frenare la moto. Bisogna anche sottolineare i passi avanti dell’Aprilia che ci sta portando al limite. Ma penso che senza cambiare molto bastino piccoli accorgimenti per fare un bel passo avanti”. Il tifo caloroso del pubblico spagnolo può darti una mano? “Jerez richiama molti appassionati, che la domenica arrivano in circuito prestissimo, molti sono qui già dalle sei del mattino. E’ molto bello correre qui, l’anno scorso quando ho vinto è stato davvero emozionante”.