Un anno fa era già protagonista del mondiale, insieme al fratello Marc. Quest’anno Alex Marquez naviga invece lontano dal vertice del campionato. “Decisamente un inizio difficile, soprattutto in Thailandia e in Brasile, ad Austin è andata un po’ meglio, ma siamo ancora un bel passo indietro rispetto ad Aprilia. Ma anch’io devo fare un passo avanti come pilota per sfruttare al meglio il nostro potenziale”. Difficile fare previsioni. “Questo è il momento migliore per tornare a essere protagonisti, anche se non sembra realistico ripetere la prestazione dell’anno scorso”. Alex spiega le sue difficoltà tecniche: “Fatico a frenare la moto, l’aspetto che mi manca di più rispetto al passato. Però dobbiamo continuare a spingere, senza perdere la fiducia, perché la stagione è molto lunga. Ci sono ancora tanti punti in palio e quando saremo in condizioni migliori potremo sfruttare il nostro potenziale”.