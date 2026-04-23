Dunlop CIV '26: si parte a Misano il 25-26 aprile

Dunlop CIV '26: il primo round in programma a Misano il 25 e 26 apriledunlop civ 2026
Nel weekend del 25 e 26 aprile è in programma a Misano il primo appuntamento stagionale del Civ 2026. Le gare saranno trasmesse in differita su Sky Sport MotoGP a partire dalle 20.15 di martedì 28 aprile e per tutta la giornata di mercoledì
È tutto pronto per il ritorno del Civ. Nel fine settimana, il 25 e 26 aprile, è in programma a Misano il round Arrow, primo appuntamento della stagione. Saranno 130 i piloti partecipanti e a spiccare è una Superbike con ben 38 iscritti. Le gare saranno trasmesse in differita su Sky Sport MotoGP a partire dalle 20.15 di martedì 28 aprile e per tutta la giornata di mercoledì.
Rinaldi, Delbianco e Pirro tra i partecipanti
La Superbike si presenta con una griglia ricca e competitiva, con quasi 40 piloti. Riflettori puntati su Michael Ruben Rinaldi (BMAX Ducati), sul campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Yamaha) e su Michele Pirro (Garage51 by DTO). Anche la Supersport si annuncia combattutissima, con una forte presenza internazionale e piloti di grande esperienza come Niccolò Antonelli (AltoGo), Glenn van Straalen (Black Flag Motorsport), Lorenzo Dalla Porta (Promodriver) e Andrea Mantovani (Scuderia Dettorre). Tra le categorie del campionato sono presenti anche Moto3, Moto4, Sportbike e CIV Femminile.