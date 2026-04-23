Dunlop CIV '26: si parte a Misano il 25-26 aprile

Nel weekend del 25 e 26 aprile è in programma a Misano il primo appuntamento stagionale del Civ 2026. Le gare saranno trasmesse in differita su Sky Sport MotoGP a partire dalle 20.15 di martedì 28 aprile e per tutta la giornata di mercoledì

È tutto pronto per il ritorno del Civ. Nel fine settimana, il 25 e 26 aprile, è in programma a Misano il round Arrow, primo appuntamento della stagione. Saranno 130 i piloti partecipanti e a spiccare è una Superbike con ben 38 iscritti. Le gare saranno trasmesse in differita su Sky Sport MotoGP a partire dalle 20.15 di martedì 28 aprile e per tutta la giornata di mercoledì.