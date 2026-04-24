L'australiano ha firmato il nuovo record della pista a Jerez. Dietro di lui Alonso Lopez e Baltus. Vietti (14°) rientra per un soffio in Q2, mentre Arbolino e Lunetta sabato saranno obbligati a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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