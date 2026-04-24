Moto2, GP Spagna (Jerez): Senna Agius da record nelle Pre-qualifiche, Vietti al Q2MOTO2 ©Ansa
L'australiano ha firmato il nuovo record della pista a Jerez. Dietro di lui Alonso Lopez e Baltus. Vietti (14°) rientra per un soffio in Q2, mentre Arbolino e Lunetta sabato saranno obbligati a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Dalla vittoria di Austin a Jerez, primo in pre-qualifica, Senna Agius ha rotto il muro del record scendendo per la prima volta in Moto2 sotto l’uno e trentanove (1:38.973 per la cronaca). L’australiano punta al podio e al definitivo rilancio in campionato dove occupa il sesto posto, dopo i due zeri iniziali. Alle sue spalle il redivivo Alonso Lopez, davanti a Baltus, specialista della pista spagnola (miglior tempo per lui al mattino). Col quarto tempo Colin Vejer ha rimarcato le sue doti di velocista in prova (è stato il primo a ritoccare il record del circuito), ma col quinto spicca Daniel Holgado, terzo in campionato, vincitore in Brasile.
Vietti, che fatica: ma è al Q2
David Alonso, incappato in una caduta al mattino che gli ha quasi distrutto la moto, si è messo in zona sicurezza, col nono tempo, davanti all’attuale capo classifica, Manu Gonzalez. Quattordicesimo Celestino Vietti, che s’è risparmiato per un soffio il passaggio alla Q1, ma resta un po’ incomprensibile la sua prestazione dopo aver segnato il secondo miglior cronometrico in FP1.
Arbolino e Lunetta costretti a passare dal Q1
Tony Arbolino, quindicesimo, non è invece riuscito a qualificarsi direttamente per la Q2, ma il milanese non sembra avere ancora assimilato il cambio di squadra. Luca Lunetta, ventiquattresimo, sta recuperando dal lungo infortunio che l’ha fermato ad Assen l’anno scorso, seguito dall’incidente in Thailandia quest’anno. Ultimo in classifica Antonio Rueda, che evidentemente fatica ad adattarsi alla Moto2.