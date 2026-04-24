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Moto3, GP Spagna (Jerez): Bertelle 4° nelle pre-qualifiche, Pini fuori dal Q2

MOTO3
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Quiles è stato il più veloce nelle prove di Jerez. Alle sue spalle Munoz e Almansa, 4° un ritrovato Bertelle. Costretti a passare dal Q1 gli altri due italiani Pini e Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

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Tre operazioni in due mesi, un grande ritorno in pista. L’eroe del giorno è David Munoz, riuscito nell’impresa di agguantare il secondo miglior tempo in pre-qualifica dopo due gare di assenza. Davanti a lui un irresistibile Maximo Quiles a cui l’aria di casa ha dato un’ulteriore motivazione. Veloce al mattino, velocissimo al pomeriggio, il pupillo di Marc Marquez ha macinato tempi di riferimento in tutto l’arco del turno. Qualificato alla Q2 anche il compagno di squadra di Munoz, Almansa, al rientro alle gare dopo due gare di assenza. 

Bentornato Bertelle: 4° tempo 

Per quanto riguarda gli italiani, una notizia buona e una negativa: Matteo Bertelle, rientrato ad Austin dopo un lungo infortunio, è partito molto bene, segnando il quarto tempo in pre-qualifica, dopo l’ottima partenza del mattino (“stiamo lavorando bene e sono contento della progressione che stiamo facendo”).

Pini fuori dal Q2

Mentre Guido, sbarcato in Spagna dopo la vittoria nel GP delle Americhe, è invece rimasto fuori e dovrà passare dalla Q1 sabato. Il pilota di Leopard è stato anche sfortunato perché non ha potuto sfruttare del tutto la gomma nuova montata nel finale a causa della caduta di Ogden che gli ha azzerato il penultimo giro. Ironia della sorte, il pilota britannico si è invece classificato per la Q2, con l’ultimo tempo, nonostante l’incidente.

 

Moto3, GP Spagna: i risultati delle pre-qualifiche

Moto3, GP Spagna: i risultati delle pre-qualifiche

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