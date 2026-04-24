MotoGP in pista a Jerez fino a domenica 26 aprile per il Gran Premio di Spagna, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Prima tappa in Europa e gli orari tornano quelli 'tradizionali': oggi si parte con le prove libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica il gran finale: gara della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15) LE PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

La MotoGP torna dopo quasi un mese di stop e abbraccia per la prima volta in questo 2026 l'Europa. Fino a domenica 26 aprile si corre sul mitico circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte con Marco Bezzecchi leader del Mondiale dopo le tre vittorie consecutive di questo avvio di stagione (5 sommando anche le ultime due del Mondiale 2025): sulla pista andalusa l'Aprilia dovrà confermare i passi avanti messi in mostra nelle gare extra europee, mentre Ducati è chiamata a reagire dopo un inizio più difficile del previsto. Assente per infortunio Maverick Vinales (Ktm Tech3 non lo sostituirà), presenti come wild card Lorenzo Savadori (Aprilia) e Augusto Fernandez (Yamaha).

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Si parte oggi, venerdì 24 aprile, con le prove libere MotoGP in programma alle 10.45. La top class tornerà poi in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale a Jerez: la gara della top class è alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Le repliche della gara su Sky e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 19, alle 21, e alle 23. Inoltre il GP di Spagna sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.