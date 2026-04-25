Prima pole in Moto2 per l'olandese, che a Jerez sarà affiancato da Escrig e Manu Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Più indietro i piloti italiani: 13° Vietti, 14° Arbolino, 26° Lunetta. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Se la sono contesa, fino all’ultimo, tra Alonso, Baltus, Agius e Vejier che alla fine l’ha spuntata su tutti. L’olandese ha firmato la sua prima pole position in una Moto2 che non ha ancora trovato il suo riferimento: tre vincitori diversi fin qui e solo uno di loro, Gonzalez , partirà in prima fila, per la diciottesima volta, domenica.

Che bagarre a Jerez

Al secondo posto è finito Escrig, mentre Agius, scatterà dalla seconda fila, di fianco a Lopez resuscitato dall’aria di casa. Alonso, molto atteso, è finito sesto davanti al compagno di squadra Holgado (derby interessante), lo specialista di Jerez, Baltus, è ottavo: i più accreditati, insomma, sono tutti lì, raggruppati nelle prime tre fila, per una gara che si presente equilibrata e dal pronostico incerto. Ancora lontano Canet, undicesimo, a cui il fattore campo non ha dato nessuna spinta.