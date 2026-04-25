Moto2, qualifiche GP Spagna (Jerez): pole di Veijer, 13° Vietti, 14° Arbolino. HIGHLIGHTSJEREZ
Prima pole in Moto2 per l'olandese, che a Jerez sarà affiancato da Escrig e Manu Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Più indietro i piloti italiani: 13° Vietti, 14° Arbolino, 26° Lunetta. Domenica la gara alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Se la sono contesa, fino all’ultimo, tra Alonso, Baltus, Agius e Vejier che alla fine l’ha spuntata su tutti. L’olandese ha firmato la sua prima pole position in una Moto2 che non ha ancora trovato il suo riferimento: tre vincitori diversi fin qui e solo uno di loro, Gonzalez, partirà in prima fila, per la diciottesima volta, domenica.
Che bagarre a Jerez
Al secondo posto è finito Escrig, mentre Agius, scatterà dalla seconda fila, di fianco a Lopez resuscitato dall’aria di casa. Alonso, molto atteso, è finito sesto davanti al compagno di squadra Holgado (derby interessante), lo specialista di Jerez, Baltus, è ottavo: i più accreditati, insomma, sono tutti lì, raggruppati nelle prime tre fila, per una gara che si presente equilibrata e dal pronostico incerto. Ancora lontano Canet, undicesimo, a cui il fattore campo non ha dato nessuna spinta.
Italiani indietro
Celestino Vietti, solo tredicesimo, può recriminare sul giro buono, cassato per una bandiera gialla: avrebbe fatto una bela salto avanti in griglia. Tony Arbolino dopo aver scavallato per un soffio il Q1, in Q2 s’è fermato alle spalle del connazionale. Problema tecnico nella Q1 per Luca Lunetta, appena rientrato alle corse dopo l’incidente in Thailandia che l’ha lasciato con perone e malleolo rotti: il pilota di Luca Boscoscuro partirà dalla ventiseiesima casella.