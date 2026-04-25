Moto3, qualifiche GP Spagna (Jerez): Quiles in pole, Bertelle 9°, Pini 21°. HIGHLIGHTSGP SPAGNA ©Ansa
Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nel circuito di casa, complice anche la caduta di Adrian Fernadez all'ultimo giro. Bertelle è il primo degli italiani in griglia (9°), costretto alla rimonta Pini (21°). Più indietro Carraro (25°). Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Pole position col thriller. Colpa, si fa per dire, della caduta di Adrian Fernadez all’ultimo giro, quando altri piloti erano in lotta dietro di lui per migliorare il tempo: Quiles tra quest’ultimi. “Ha preso o no la bandiera gialla?”, le immagini analizzate in Race Direction hanno tolto ogni dubbio, 'scagionando' il poleman. Di fatto i marshall non l'avevano esposta subito. Fernandez, da parte sua aveva già perso la pole momentanea, mentre David Munoz l’aveva recuperata dopo essersela vista cassare per aver pizzicato il verde nell’unico giro buono fatto fino a quel momento.
Bertelle primo degli italiani: 9° in griglia
Certo della prima fila è rimasto invece Alvaro Carpe, sempre temibile in qualifica. Bertelle, nono, è rimasto ad attendere il verdetto, ma per lui una posizione in meno cambierebbe poco; lui era davanti a Quiles nel giro incriminato: “Ma io la bandiera gialla non l’ho proprio vista…”. Matteo ha però ritrovato il sorriso, la cosa più importante, dopo un lungo periodo di convalescenza da cui ha cominciato a venir fuori dalla gara precedente, ad Austin, chiusa al nono posto.
Pini in scatterà dalla 7^ fila
Fuori dalla Q2 a sorpresa, dopo essere passato dalla Q1, il vincitore della gara americana, Guido Pini: qualche errore di strategia (“ha perso un giro all’inizio e uno a fine turno”, l’amara riflessione di Christian Lundberg, team manager della sua squadra), qualche incomprensione col box, un grip diverso dal giorno prima, l’hanno messo in difficoltà e mandato in confusione. Fin qui il migliore degli italiani scatterà domenica dalla settima fila.