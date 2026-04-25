Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nel circuito di casa, complice anche la caduta di Adrian Fernadez all'ultimo giro. Bertelle è il primo degli italiani in griglia (9°), costretto alla rimonta Pini (21°). Più indietro Carraro (25°). Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Pole position col thriller . Colpa, si fa per dire, della caduta di Adrian Fernadez all’ultimo giro, quando altri piloti erano in lotta dietro di lui per migliorare il tempo: Quiles tra quest’ultimi. “Ha preso o no la bandiera gialla?”, le immagini analizzate in Race Direction hanno tolto ogni dubbio, 'scagionando' il poleman. Di fatto i marshall non l'avevano esposta subito. Fernandez, da parte sua aveva già perso la pole momentanea, mentre David Munoz l’aveva recuperata dopo essersela vista cassare per aver pizzicato il verde nell’unico giro buono fatto fino a quel momento.

Bertelle primo degli italiani: 9° in griglia

Certo della prima fila è rimasto invece Alvaro Carpe, sempre temibile in qualifica. Bertelle, nono, è rimasto ad attendere il verdetto, ma per lui una posizione in meno cambierebbe poco; lui era davanti a Quiles nel giro incriminato: “Ma io la bandiera gialla non l’ho proprio vista…”. Matteo ha però ritrovato il sorriso, la cosa più importante, dopo un lungo periodo di convalescenza da cui ha cominciato a venir fuori dalla gara precedente, ad Austin, chiusa al nono posto.