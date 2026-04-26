Ancora un successo per l'australiano, in trionfo a Jerez davanti a Gonzalez (ancora leader del Mondiale) e Veijer, alla prima pole in carriera. Bella reazione di Vietti, scattato 13° e 5° all'arrivo, stabile al 4° posto in campionato. Arbolino chiude 8°, Lunetta 18°. Alle 14 il gran finale in Andalusia con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La gioia di Agius che vince e guadagna 5 punti sul compagno di squadra Gonzalez , secondo in gara e leader del Mondiale. E il rimpianto, l’ennesimo, di Alonso , per un errore in partenza che l’ha catapultato indietro obbligandolo a una faticosa, quanto entusiasmante rimonta che l’ha portato a chiudere ai piedi del podio, staccato di pochi decimi da Colin Veijer (che dopo aver condotto in testa metà gara, ha subito i due piloti Intact).

Gara che si è accesa più nelle retrovie con il duello tra Alonso ed Escrig al sesto giro, finito nel mirino dello Steward Panel, e con quello, cinque giri dopo, tra Vietti ed Escrig , superato in sicurezza per poi provare a guadagnare ancora qualche posizione nella sua rimonta che l’ha portato dal tredicesimo al quarto posto, perso a cinque giri dal termine a favore di Alonso. In classifica il pilota di Boscoscuro resta in quarta posizione staccato di due punti da Guevara.

Holgado e Alonso inseguono in classifica

Ma nel bilancio, dopo quattro gare, spicca la posizione di Holgado e Alonso, i favoriti alla vigilia della stagione, con un piede già assicurato in Motogp nel 2027. Entrambi inseguono in classifica, alle spalle di Vietti, il colombiano ancora a secco di risultati (nemmeno un podio fin qui), Holgado a corrente alternata (vittoria in Brasile, zero negli Usa, fuori dalla top ten oggi). Tra chi tornerà a casa con qualche riflessione sulla propria prestazione, ci sono anche Baltus, protagonista mancato di una gara dove poteva far valere il suo ritmo e la sua affinità con la pista spagnola, e Alonso Lopez, per una volta scattato dalla seconda fila: entrambi sono usciti di scena dopo pochi giri.