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Ducati, Marquez e la caduta in gara a Jerez: "Stavolta non ho capito perché"

'inside ducati'

Nel nuovo episodio di 'Inside Ducati' il team ufficiale di Borgo Panigale racconta attraverso immagini e dialoghi inediti il proprio Gran Premio di Spagna: dalla gioia per la doppietta nella Sprint bagnata del sabato al doppio ritiro nella gara di domenica, con Marc Marquez caduto al 2° giro e Pecco Bagnaia fuori a metà gara per un problema tecnico. Al link qui di seguito puoi vedere il nuovo episodio integrale sul weekend di Jerez

LA CADUTA DI MARC MARQUEZ

Clicca qui sotto per guardare l'episodio di 'Inside Ducati' sul GP di Spagna

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