Ducati, Marquez e la caduta in gara a Jerez: "Stavolta non ho capito perché"'inside ducati'
Nel nuovo episodio di 'Inside Ducati' il team ufficiale di Borgo Panigale racconta attraverso immagini e dialoghi inediti il proprio Gran Premio di Spagna: dalla gioia per la doppietta nella Sprint bagnata del sabato al doppio ritiro nella gara di domenica, con Marc Marquez caduto al 2° giro e Pecco Bagnaia fuori a metà gara per un problema tecnico. Al link qui di seguito puoi vedere il nuovo episodio integrale sul weekend di Jerez