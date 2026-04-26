Marc Marquez, oggi la caduta nella gara di Jerez: Ducati demolita. FOTO-VIDEO
Il catalano della Ducati è scivolato in curva 11 al secondo giro della gara lunga di Jerez quando si trovava in seconda posizione, appena superato dal fratello Alex. Il campione del mondo si è prontamente rialzato e ha preso la via dei box, costretto ad abbandonare la corsa. "Sono arrivato alla 11 e mi si è chiuso l'anteriore. Se cadi è perché sbagli qualcosa, il 90% delle volte è colpa del pilota. A volte è meglio non capire il perché", ha commentato su Sky.
- Marc ha commentato su Sky la caduta nel GP Jerez: "Non ho avuto tempo di capire com'erano pista e moto. Sapevo che Alex era più forte, il mio obiettivo era lottare per il 3°-4° posto. Sono arrivato alla 11 mi si è chiuso l'anteriore, non ho neanche provato a tenerla perché lì è meglio arrivare nella ghiaia da solo. Se sei caduto è perché hai sbagliato qualcosa, il 90% delle volte è colpa del pilota. Alcune volte è meglio non cercare il perché, è semplicemente successo".