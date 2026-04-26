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Marc Marquez, oggi la caduta nella gara di Jerez: Ducati demolita. FOTO-VIDEO

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Il catalano della Ducati è scivolato in curva 11 al secondo giro della gara lunga di Jerez quando si trovava in seconda posizione, appena superato dal fratello Alex. Il campione del mondo si è prontamente rialzato e ha preso la via dei box, costretto ad abbandonare la corsa. "Sono arrivato alla 11 e mi si è chiuso l'anteriore. Se cadi è perché sbagli qualcosa, il 90% delle volte è colpa del pilota. A volte è meglio non capire il perché", ha commentato su Sky. 

IL VIDEO DELLA CADUTA - LA GARA LIVE, CLICCA QUI

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