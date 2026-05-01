SBK, Lecuona precede Bulega nelle Libere a Balaton

Al Balaton Park va in scena un (quasi) soliloquio Ducati, con sette moto della casa di Borgo Panigale nelle prime sette posizioni della combinata delle prove libere. Ma la notizia più interessante, forse, è quella data dalla vetta della classifica: è Iker Lecuona, infatti, a comandare nel venerdì della Superbike sul tracciato ungherese, fermando il cronometro in 1’38.860 e mettendosi dietro Nicolò Bulega in entrambe le sessioni. I due piloti di Ducati Aruba hanno un passo molto simile, certamente superiore alla concorrenza, eccezion fatta per Sam Lowes. L’inglese è vicino ai due ufficiali ed è il favorito per il terzo gradino del podio, su una pista che lo scorso anno ha dimostrato di gradire. Si è distinto anche Lorenzo Baldassarri, quarto davanti al sorprendente Alberto Surra, che si è dimostrato particolarmente rapido nel finale della FP2. Attaccati a loro anche Yari Montella e Alvaro Bautista per il team Barni Spark. Concludono in top ten anche le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, intervallate dalla BMW di un Miguel Oliveira non soddisfatto del feeling con la sua M 1000 RR. Al suo compagno di squadra Danilo Petrucci, però, è andata pure peggio: il ternano è solo quindicesimo e in FP2 è scivolato riportando una contusione al polso sinistro. Quanto agli altri italiani, Andrea Locatelli ha siglato il tredicesimo crono, Stefano Manzi il diciassettesimo, Mattia Rato il ventunesimo.