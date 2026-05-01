Superbike a Balaton: Arenas sigla la pole in Supersport, Ponziani davanti nel WorldWCRbalaton
Arenas centra la sua prima pole position in Supersport davanti a Oncu, in top-5 gli italiani Ferrari e Farioli. Herrera e Ramos imprendibili nel WorldWCR, ma penalizzate per rallentamento in Superpole: Ponziani eredita la prima casella
SUPERBIKE A BALATON: LECUONA TIENE DIETRO BULEGA NELLE PROVE LIBERE
Inizio di weekend perfetto sul tracciato di Balaton Park per Albert Arenas, che detta il passo nella classe Supersport con la sua prima pole position stagionale. Lo spagnolo del team AS Racing si conferma veloce e affidabile, stracciando il precedente record della pista e precedendo di un paio di decimi Can Oncu. Più importante ancora, per Arenas, è la debacle del suo diretto rivale in campionato Jaume Masià, che scatterà solo ventiseiesimo in Gara 1 a seguito di una caduta nelle prime fasi della Superpole.
Ferrari conquista la terza casella dello schieramento
In prima fila c’è una gradita sorpresa italiana: Matteo Ferrari conquista la terza casella dello schieramento dopo aver chiuso secondo la sessione di prove libere. Reduce da una Assen avara di soddisfazioni, a fronte di una grande velocità, il pilota del team WRP cerca il riscatto in sella alla sua Ducati. Alle sue spalle un’altra Panigale V2, quella dello specialista di Balaton Simon Jespersen (secondo in Gara 2 nel 2025), poi l’ottimo Filippo Farioli: anche il bergamasco ha dimostrato di gradire la pista ungherese l’anno scorso, con un quarto posto come miglior risultato.
Zaccone appena fuori dalla top ten
Dopo un inizio a rilento nelle libere, Valentin Debise inverte la tendenza siglando il sesto tempo. In terza fila si collocano Roberto Garcia, Jeremy Alcoba e Federico Caricasulo, con Philipp Oettl decimo. Appena fuori dalla top ten Alessandro Zaccone, il più avanzato tra gli italiani in classifica generale (settimo).
Ponziani davanti nel WorldWCR
Nel WorldWCR è Maria Herrera la più veloce in Superpole, per la terza volta su tre quest’anno. Dopo aver segnato il nuovo riferimento per la pista di Balaton (1’52.264), però, la rider spagnola e la sua connazionale Paola Ramos (così come Muklada Sarapuech, quarta) hanno ricevuto una penalità per un rallentamento inconsulto durante la sessione. Roberta Ponziani eredita così la partenza al palo per Gara 1, nella speranza di tornare sul podio conquistato ad Assen.