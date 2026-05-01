Arenas centra la sua prima pole position in Supersport davanti a Oncu, in top-5 gli italiani Ferrari e Farioli. Herrera e Ramos imprendibili nel WorldWCR, ma penalizzate per rallentamento in Superpole: Ponziani eredita la prima casella

Inizio di weekend perfetto sul tracciato di Balaton Park per Albert Arenas, che detta il passo nella classe Supersport con la sua prima pole position stagionale. Lo spagnolo del team AS Racing si conferma veloce e affidabile, stracciando il precedente record della pista e precedendo di un paio di decimi Can Oncu. Più importante ancora, per Arenas, è la debacle del suo diretto rivale in campionato Jaume Masià, che scatterà solo ventiseiesimo in Gara 1 a seguito di una caduta nelle prime fasi della Superpole.