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SBK Balaton: Arena vince in Supersport, capolavoro di Ramos in Gara 2 WorldWCR

superbike
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

A Balaton Arenas vince la sua seconda gara in stagione, allungando su Masià (5°) nella classifica della Supersport. Podio tutto Yamaha con Oncu e Garcia, 4° Ferrari. Ramos beffa Neila con un sorpasso all’esterno in Gara 2 del WorldWCR, a podio anche Herrera

TRIPLETTA BULEGA A BALATON

Con una prestazione autorevole, Albert Arenas fa sua Gara 2 della Supersport sul tracciato di Balaton Park e si impone come leader solitario della classifica del mondiale, ottenendo la seconda vittoria dell’anno (la prima su pista completamente asciutta, dopo la situazione “mista” di Phillip Island). Lo spagnolo ha tenuto testa per buona parte della corsa a un gruppetto arrembante composto da Can Oncu, Roberto Garcia e Matteo Ferrari, cedendo il comando in poche occasioni e alzando il ritmo negli ultimi giri per difendere la posizione. Il suo vantaggio in classifica di campionato sale a trentatré punti su Jaume Masià, autore di una sontuosa rimonta dalla venticinquesima casella sullo schieramento di partenza alla quinta piazza finale. Tra i due connazionali, in Gara 2, si sono classificati Oncu, Garcia (al primo podio in Supersport) e Ferrari, costantemente il migliore degli italiani nel weekend dell’Ungheria. Vicini ai primi anche Tom Booth-Amos e Jeremy Alcoba, calato nel finale di gara. Arrivano a punti Mattia Casadei e Alessandro Zaccone, undicesimo e tredicesimo. Problemi tecnici per Valentin Debise, costretto al ritiro. Nel WorldWCR Paola Ramos vince per la seconda volta in stagione con una manovra mozzafiato su Beatriz Neila, sfilandola all’esterno nell’ingresso della chicane nove-dieci, all’ultimo giro. Terza Maria Herrera, seguita dalla sorprendente tailandese Muklada Sarapuech. Con il risultato di oggi, Ramos recupera il terzo posto nel mondiale davanti alla propria compagna di squadra Roberta Ponziani, quinta.

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