MotoGP, Vinales salta per infortunio il GP Francia a Le Mans: lo sostituirà FolgerUFFICIALE
Maverick Vinales salta anche il GP di Le Mans. Lo spagnolo, in fase di recupero dopo l'intervento alla spalla di fine marzo, ha prolungato la sua assenza su consiglio dei medici: "Non sono ancora abbastanza in forma per tornare". Al suo posto nel team Ktm Tech3 ci sarà Jonas Folger, che torna in MotoGP dopo tre anni di assenza. Il weekend di Le Mans è in programma dall'8 al 10 maggio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Maverick Vinales si ferma ancora. Dopo aver saltato il GP degli Stati Uniti e quello di Jerez, lo spagnolo del team Red Bull Ktm Tech3 non prenderà parte nemmeno al Gran Premio di Le Mans. La decisione è arrivata dopo una visita al Red Bull Athletic Performance Centre, che ha confermato come i tempi di recupero dall'intervento alla spalla, effettuato a fine marzo, non siano ancora sufficienti per tornare in pista. "Ho lavorato sodo dopo l'intervento per recuperare completamente e ho sempre avuto in mente Le Mans come obiettivo per il mio ritorno. Tuttavia, dopo essermi recato all'APC questa settimana, mi è stato detto che non sono ancora abbastanza in forma per tornare in sella - ha spiegato Vinales - Anche se sono deluso, capisco che tornare al massimo della forma sia la cosa più importante e mi concentrerò su questo obiettivo". Anche il pilota di riserva KTM Pol Espargaró è in fase di recupero e per questo motivo al posto di Vinales salirà in sella Jonas Folger, pilota di sviluppo KTM che torna in MotoGP dopo tre anni di assenza.
Chi è Jonas Folger
Il 32enne tedesco conosce bene il team Tech3, con cui aveva disputato 19 gare in MotoGP, ottenendo un podio al Sachsenring nel 2017, e aveva già sostituito Espargaró nell'aprile 2023. "Prima di tutto, voglio augurare a Maverick una pronta e completa guarigione", ha esordito Folger. "A livello personale, sono davvero entusiasta di tornare insieme a tutti i ragazzi del team Tech3: ho un passato con questa squadra e sarà fantastico rivedere tutti. Le Mans sarà una grande sfida, tornare dopo tanti anni lontano dalle gare, e rimettermi in sella significherà adattarmi rapidamente e imparare molto nel corso del weekend. Sarà dura, di sicuro, ma credo che gli aspetti positivi superino le difficoltà e non vedo l'ora". Il team manager Nicolas Goyon ha aggiunto: "La salute di Maverick viene prima di tutto. Sarà fantastico avere due moto in pista e Jonas di nuovo con noi".