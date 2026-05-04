Maverick Vinales si ferma ancora. Dopo aver saltato il GP degli Stati Uniti e quello di Jerez, lo spagnolo del team Red Bull Ktm Tech3 non prenderà parte nemmeno al Gran Premio di Le Mans. La decisione è arrivata dopo una visita al Red Bull Athletic Performance Centre, che ha confermato come i tempi di recupero dall'intervento alla spalla, effettuato a fine marzo, non siano ancora sufficienti per tornare in pista. " Ho lavorato sodo dopo l'intervento per recuperare completamente e ho sempre avuto in mente Le Mans come obiettivo per il mio ritorno. Tuttavia, dopo essermi recato all'APC questa settimana, mi è stato detto che non sono ancora abbastanza in forma per tornare in sella - ha spiegato Vinales - Anche se sono deluso, capisco che tornare al massimo della forma sia la cosa più importante e mi concentrerò su questo obiettivo". Anche il pilota di riserva KTM Pol Espargaró è in fase di recupero e per questo motivo al posto di Vinales salirà in sella Jonas Folger, pilota di sviluppo KTM che torna in MotoGP dopo tre anni di assenza.

Chi è Jonas Folger

Il 32enne tedesco conosce bene il team Tech3, con cui aveva disputato 19 gare in MotoGP, ottenendo un podio al Sachsenring nel 2017, e aveva già sostituito Espargaró nell'aprile 2023. "Prima di tutto, voglio augurare a Maverick una pronta e completa guarigione", ha esordito Folger. "A livello personale, sono davvero entusiasta di tornare insieme a tutti i ragazzi del team Tech3: ho un passato con questa squadra e sarà fantastico rivedere tutti. Le Mans sarà una grande sfida, tornare dopo tanti anni lontano dalle gare, e rimettermi in sella significherà adattarmi rapidamente e imparare molto nel corso del weekend. Sarà dura, di sicuro, ma credo che gli aspetti positivi superino le difficoltà e non vedo l'ora". Il team manager Nicolas Goyon ha aggiunto: "La salute di Maverick viene prima di tutto. Sarà fantastico avere due moto in pista e Jonas di nuovo con noi".