La nuova competizione è già entrata nel vivo, con la gara 1 iniziale del sabato di Austin vinta da Archie McDonald, mentre Oscar Gutiérrez (sulla Niti Racing ora anche di Iannone) si è imposto nella gara 2 della domenica. Al termine del primo round comanda proprio Archie McDonald nella classifica generale. Ora altri cinque weekend, a partire dal Mugello il 29-30 maggio dove esordirà Iannone. Poi Assen (26-28 giugno), Silverstone (7-9 agosto), Aragon (28-30 agosto) e Spielberg (18-20 settembre). Tutte le gare sono LIVE su Sky e in streaming su NOW .

Iannone: "Categoria che incarna adrenalina"

"Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort. Questa è una cosa completamente diversa, ed è proprio per questo che ho detto di sì. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, perché ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua iconica community di motociclisti, che gioca un ruolo così importante nella scena. È una categoria che incarna adrenalina, spettacolo e una genuina passione per la guida e per la vita", sono state le parole di Iannone.