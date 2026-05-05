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Iannone entra nel Mondiale Harley Davidson: prossimo appuntamento su Sky al Mugello

motori
Foto Niti Racing

C'è una new entry importante nella Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova categoria del Motomondiale che potete seguire LIVE su Sky e in streaming su NOW: Andrea Iannone diventa il decimo pilota e il secondo italiano, ha firmato con la Niti Racing

LA GUIDA ALLA HARLEY-DAVIDSON BAGGER WORLD CUP

Nuova avventura per Andrea Iannone, che inizia ufficialmente la sua storia nella Harley-Davidson Bagger World Cup, il Mondiale Harley-Davidson. L'ex MotoGP correrà per la Niti Racing facendo salire a quota dieci il numero dei piloti, diventa anche il secondo italiano dopo Filippo Rovelli, che corre per il team ParkingGo.

Foto Niti Racing
Foto Niti Racing

Le gare dell'Harley-Davidson Bagger World Cup LIVE su Sky e NOW

La nuova competizione è già entrata nel vivo, con la gara 1 iniziale del sabato di Austin vinta da Archie McDonald, mentre Oscar Gutiérrez (sulla Niti Racing ora anche di Iannone) si è imposto nella gara 2 della domenica. Al termine del primo round comanda proprio Archie McDonald nella classifica generale. Ora altri cinque weekend, a partire dal Mugello il 29-30 maggio dove esordirà Iannone. Poi Assen (26-28 giugno), Silverstone (7-9 agosto), Aragon (28-30 agosto) e Spielberg (18-20 settembre). Tutte le gare sono LIVE su Sky e in streaming su NOW.

Iannone: "Categoria che incarna adrenalina"

"Mi piacciono le sfide, soprattutto quando ti portano fuori dalla tua zona di comfort. Questa è una cosa completamente diversa, ed è proprio per questo che ho detto di sì. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, perché ho sempre ammirato Harley-Davidson e la sua iconica community di motociclisti, che gioca un ruolo così importante nella scena. È una categoria che incarna adrenalina, spettacolo e una genuina passione per la guida e per la vita", sono state le parole di Iannone.

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