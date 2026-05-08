MotoGP, Aspar prova a ottenere le entries per la stagione 2027ESCLUSIVA SKY
Il team spagnolo pronto a tornare in top class con un progetto sostenuto da CFMoto con sede operativa in Italia
Dopo aver presentato "Universo Aspar", la sua accademia di 200 piloti dagli inizi fino alla Moto2, Martínez punta alla MotoGP. Aspar aveva dichiarato a Sky Sport dopo la gara Moto3 di Jerez che stava valutando le opzioni per il futuro nonostante i costi delle licenze (erogate da MotoGP Sports Entertainment Group) lievitati fino a 50 milioni di euro. Una cifra impossibile da raggiungere anche con uno sponsor forte come CFMoto, il brand cinese già partner di Aspar che dopo l'acquisizione del 51% di Kalex ha già cominciato a puntare alla MotoGP come costruttore. Ma fare una moto da zero richiede tempo, anni, e né Aspar, che nel frattempo perderà i due diamanti più brillanti della sua cantera Alonso e Holgado, né CFMoto sono disposti ad aspettare così tanto. Ecco perché hanno deciso di unire le forze e provare l'ingresso in MotoGP già dal 2027. La moto che prenderebbero in questa fase di transizione, in attesa di produrre la prima MotoGP cinese della storia in partnership con Kalex, è la Ktm.
CFMoto pagherebbe una quota per la fornitura Ktm
Mentre Günther Steiner tentenna nella scelta del fornitore per Tech3 tra Honda e Ktm pendendo dalla parte di Honda, Aspar vuole sfruttare il potenziale "problema" di Ktm, che se perdesse il cliente Tech3 resterebbe l'unico costruttore senza team satellite. Oggi Ktm fornisce le moto satellite a proprie spese, cosa non più compatibile con la situazione globale dell'azienda da qui al futuro. Ecco perché Aspar insieme a CFMoto interverrebbe pagando una quota per la fornitura e mantenendo il team satellite Ktm ma con il marchio cinese in bella vista, come succede in Moto3, o, per far piacere a Liberty, come succede parzialmente in F1 con Alpine e Aston Martin, che pur producendo i propri telai ricevono i motori da altri costruttori (Mercedes e Honda).
La sede operativa sarebbe in Italia
Nella settimana dal 13 al 18 aprile Aspar ha inoltre passato qualche giorno in Italia. Avrebbe visitato Modena 40, il centro di ricerca e sviluppo europeo di CFMoto, che si trova a Rimini. Lì è nato il prototipo Superbike presentato a Eicma 2025, seguito da un test team di cui fa parte come pilota Matteo Ferrari. E lì Aspar e CFMoto pensano di portare il reparto corse MotoGP, separandolo così da quelli delle altre categorie situati a Valencia. In quest'ottica non è un caso che Jonas Folger, sostituto di Viñales per Ktm Tech3 a Le Mans, sia tornato a fare test per il marchio austriaco al Mugello. Folger ha corso con Aspar tra il 2012 e il 2013. Lo sforzo c'è, il tentativo forte di creare tutte le condizioni pure. Aspar, già presente nella massima categoria dal 2010 al 2018, e CFMoto vogliono la MotoGP, da subito. Resta da capire se MotoGP Sports Entertainment Group aprirà alla loro richiesta di avere le entries o preferirà tenerle congelate come succede dal 2022, ultimo anno di attività di Suzuki in MotoGP.