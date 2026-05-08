Il team spagnolo pronto a tornare in top class con un progetto sostenuto da CFMoto con sede operativa in Italia LA POSSIBILE GRIGLIA MOTOGP 2027

Dopo aver presentato "Universo Aspar", la sua accademia di 200 piloti dagli inizi fino alla Moto2, Martínez punta alla MotoGP. Aspar aveva dichiarato a Sky Sport dopo la gara Moto3 di Jerez che stava valutando le opzioni per il futuro nonostante i costi delle licenze (erogate da MotoGP Sports Entertainment Group) lievitati fino a 50 milioni di euro. Una cifra impossibile da raggiungere anche con uno sponsor forte come CFMoto, il brand cinese già partner di Aspar che dopo l'acquisizione del 51% di Kalex ha già cominciato a puntare alla MotoGP come costruttore. Ma fare una moto da zero richiede tempo, anni, e né Aspar, che nel frattempo perderà i due diamanti più brillanti della sua cantera Alonso e Holgado, né CFMoto sono disposti ad aspettare così tanto. Ecco perché hanno deciso di unire le forze e provare l'ingresso in MotoGP già dal 2027. La moto che prenderebbero in questa fase di transizione, in attesa di produrre la prima MotoGP cinese della storia in partnership con Kalex, è la Ktm.

CFMoto pagherebbe una quota per la fornitura Ktm Mentre Günther Steiner tentenna nella scelta del fornitore per Tech3 tra Honda e Ktm pendendo dalla parte di Honda, Aspar vuole sfruttare il potenziale "problema" di Ktm, che se perdesse il cliente Tech3 resterebbe l'unico costruttore senza team satellite. Oggi Ktm fornisce le moto satellite a proprie spese, cosa non più compatibile con la situazione globale dell'azienda da qui al futuro. Ecco perché Aspar insieme a CFMoto interverrebbe pagando una quota per la fornitura e mantenendo il team satellite Ktm ma con il marchio cinese in bella vista, come succede in Moto3, o, per far piacere a Liberty, come succede parzialmente in F1 con Alpine e Aston Martin, che pur producendo i propri telai ricevono i motori da altri costruttori (Mercedes e Honda).