Guevara è stato il migliore nel venerdì di Le Mans, ma Vietti ha chiuso a due soli millesimi dallo spagnolo. Terzo Baltus. Più indietro il leader del campionato Manuel Gonzalez (8°). Costretti a passare dal Q1 gli altri due italiani in pista: Arbolino (17°) e Lunetta (28°), caduto e non ancora al meglio dopo l'intervento dello scorso marzo. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Super giro di Guevara al secondo passaggio: nessuno è riuscito a ritoccare il tempo dello spagnolo nel resto della prequalifica. Solo Celestino Vietti si è avvicinato, a due millesimi, accedendo un confronto che si proietta sulla classifica del campionato dove i due piloti sono staccati di appena due punti (Izan, terzo, l’italiano di Boscoscuro quarto). Il passaggio alle sospensioni WP, deciso dal suo team alla vigilia della trasferta, almeno nel suo caso ha subito dato ottimi risultati. Adesso mancano qualifica gare per confermarsi; in palio, guardando in prospettiva c’è il possibile salto in Motogp l’anno prossimo.

Caduta per Lunetta

Un po’ in ombra Senna Agius e Manuel Gonzalez, i due leader del campionato, finiti rispettivamente al nono e all’ottavo posto. Luca Lunetta, caduto dopo otto giri, in scia al compagno di squadra Vietti, non è più rientrato in pista. Il pilota di SpeedRS (ultimo classificato), è tornato alle gare a Jerez dopo l’intervento a marzo per rimuovere le placche da clavicola e polso, e le sue condizioni fisiche non sono ancora al meglio.