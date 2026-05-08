Munoz è stato il più veloce nel venerdì di Le Mans. Alle sue spalle Almansa e Morelli. Luci e ombre per gli italiani: 12° Bertelle, direttamente al Q2. Costretti a passare dal Q1 sia Pini che Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

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