Moto3, GP Francia: Munoz 1° nelle Pre-qualifiche, 12° Bertelle, Pini fuori dal Q2LE MANS
Munoz è stato il più veloce nel venerdì di Le Mans. Alle sue spalle Almansa e Morelli. Luci e ombre per gli italiani: 12° Bertelle, direttamente al Q2. Costretti a passare dal Q1 sia Pini che Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Resiste il record della pista di Kelso, ma davanti a tutti spicca Munoz, carico come a Jerez dove ha centrato il podio al suo ritorno in gara (dopo 7 interventi). Seconda posizione per un formidabile Almansa, in gran spolvero fin dal mattino (peccato per la scivolata alla curva 8, all’ultimo giro). Terzo Morelli, meglio del compagno di squadra Quiles, caduto al secondo giro causa perdita d’anteriore alla curva 6. Il leader del mondiale ha chiuso comunque con l’ottavo tempo.
Gli italiani: Bertelle 12°, Pini fuori dal Q2
Tante cadute nei primi minuti, inclusa quella di Guido Pini tornato al box per sistemare la moto danneggiata. Al rientro, il pilota di Leopard non è riuscito però a guadagnarsi la Q2, sempre sul limite, senza trovare il ritmo necessario: alla fine Guido ha chiuso la pre-qualifica al quindicesimo posto e dovrà affrontare una difficile Q1, in compagnia di Alvaro Carpe (17°), Joel Esteban (19°), Salmela (16°) e Cruces (21°) capace di firmare il terzo miglior giro, poi cancellato per aver pizzicato il verde. Migliore degli italiani: Matteo Bertelle, dodicesimo e abbastanza soddisfatto. Ultimo classificato, Nicola Carraro.