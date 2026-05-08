Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Moto3, GP Francia: Munoz 1° nelle Pre-qualifiche, 12° Bertelle, Pini fuori dal Q2

LE MANS
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Munoz è stato il più veloce nel venerdì di Le Mans. Alle sue spalle Almansa e Morelli. Luci e ombre per gli italiani: 12° Bertelle, direttamente al Q2. Costretti a passare dal Q1 sia Pini che Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

PRE-QUALIFICHE MOTOGP LIVE, CLICCA QUI

Resiste il record della pista di Kelso, ma davanti a tutti spicca Munoz, carico come a Jerez dove ha centrato il podio al suo ritorno in gara (dopo 7 interventi). Seconda posizione per un formidabile Almansa, in gran spolvero fin dal mattino (peccato per la scivolata alla curva 8, all’ultimo giro). Terzo Morelli, meglio del compagno di squadra Quiles, caduto al secondo giro causa perdita d’anteriore alla curva 6. Il leader del mondiale ha chiuso comunque con l’ottavo tempo. 

Gli italiani: Bertelle 12°, Pini fuori dal Q2

Tante cadute nei primi minuti, inclusa quella di Guido Pini tornato al box per sistemare la moto danneggiata. Al rientro, il pilota di Leopard non è riuscito però a guadagnarsi la Q2, sempre sul limite, senza trovare il ritmo necessario: alla fine Guido ha chiuso la pre-qualifica al quindicesimo posto e dovrà affrontare una difficile Q1, in compagnia di Alvaro Carpe (17°), Joel Esteban (19°), Salmela (16°) e Cruces (21°) capace di firmare il terzo miglior giro, poi cancellato per aver pizzicato il verde. Migliore degli italiani: Matteo Bertelle, dodicesimo e abbastanza soddisfatto. Ultimo classificato, Nicola Carraro.

 

Moto3, GP Francia: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Francia: i risultati delle Pre-qualifiche

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Super Munoz nelle Pre-qualifiche, 12° Bertelle

LE MANS

Munoz è stato il più veloce nel venerdì di Le Mans. Alle sue spalle Almansa e Morelli. Luci e...

Si parte a Le Mans: prove libere alle 10.45 su Sky

MotoGp

Guida al weekend del GP Francia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino...

Moto2, SpeedRs passa alle sospensioni Wp

moto2

Il team di Luca Boscoscuro abbandona Öhlins da Le Mans. Le altre Boscoscuro rimangono con il...

MotoGP a Le Mans, guida al GP Francia LIVE su Sky

8-10 maggio

MotoGP a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia, LIVE su Sky...

Andrea Iannone entra nel Mondiale Harley Davidson

motori

C'è una new entry importante nella Harley-Davidson Bagger World Cup, la nuova categoria del...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS