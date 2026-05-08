Guida al weekend del GP Francia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 10 maggio: a Le Mans si parte oggi con prove libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica gara Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Di seguito il programma completo GP FRANCIA, LE PROVE LIBERE LIVE

La MotoGP è in pista a Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marco Bezzecchi è il leader del Mondiale dopo i primi 4 appuntamenti, con l'Aprilia che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Ducati riuscirà ad avvicinarsi? Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire il suo ottimo inizio di stagione. Attenzione al meteo, sempre piuttosto variabile su questo circuito: non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14 Si parte oggi, venerdì 8 maggio, con le prime prove libere alle 10.45. Alle 15 ci sono invece le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato il solito show: dopo le FP2, ecco le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15).

Le repliche della gara su Sky e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 17. Le altre fasce orarie sono alle 19, alle 21, e alle 23. Inoltre il GP di Francia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.