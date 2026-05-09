Moto3, qualifiche GP Francia (Le Mans): Adrian Fernandez in pole. 9° Bertelle, 11° PiniLE MANS
Lo spagnolo scatterà davanti a tutti in Francia. In prima fila anche Quiles, attuale leader del Mondiale, e Kelso. Più indietro gli italiani: 9° Bertelle, 11° Pini, 22° Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Fernandez e Pini le due facce del team Leopard. Adrian vola in pole all’ultimo giro, da solo e senza scie, Pini infila due cadute e si ferma in undicesima posizione: "Un po' di nervosismo in Q1, frutto di un ritardo nella messa a punto di venerdì, ma aveva la possibilità di fare bene in Q2 – racconta il direttore tecnico della squadra, Christian Lundberg -, ma ha detto che la moto scivolava. Strano, non abbiamo toccato nulla tra le due prove”. Guido ha scavallato la Q1, nonostante la scivolata nelle prime battute, e si è ripetuto in Q2, all’ultimo giro, cadendo di nuovo. Partirà undicesimo in gara, alle spalle di Matteo Bertelle, nono e migliore dei pochi italiani in pista (il terzo, Nicola Carraro, scatterà dalla ventiduesima casella).
Che bagarre per il podio di Le Mans
Davanti ci aspetta il confronto tra Fernandez, Quiles (secondo) tornato protagonista in qualifica dopo un venerdì in ombra, il suo compagno di squadra Morelli, quarto alle spalle di Kelso. E Munoz, quinto in seconda fila, che se dovesse ripetere l’exploit del suo rientro a Jerez, sarebbero dolori per tutti. Ci si aspettava di più da Almansa, molto veloce nelle libere e prequalifica, ma meno efficace in Q2, chiusa al tredicesimo posto. Anche Carpe non è apparso in forma, costretto a passare dalla Q1, lo spagnolo della Ktm, partirà dalla terza fila, con l’ottavo tempo, di fianco al compagno di squadra Uriarte.