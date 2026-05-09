Fernandez e Pini le due facce del team Leopard. Adrian vola in pole all’ultimo giro, da solo e senza scie, Pini infila due cadute e si ferma in undicesima posizione: "Un po' di nervosismo in Q1, frutto di un ritardo nella messa a punto di venerdì, ma aveva la possibilità di fare bene in Q2 – racconta il direttore tecnico della squadra, Christian Lundberg -, ma ha detto che la moto scivolava. Strano, non abbiamo toccato nulla tra le due prove”. Guido ha scavallato la Q1, nonostante la scivolata nelle prime battute, e si è ripetuto in Q2, all’ultimo giro, cadendo di nuovo. Partirà undicesimo in gara, alle spalle di Matteo Bertelle, nono e migliore dei pochi italiani in pista (il terzo, Nicola Carraro, scatterà dalla ventiduesima casella).