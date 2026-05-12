GP Catalogna, Bezzecchi: "Barcellona è fantastica, non vedo l'ora di tornare in pista"aprilia
Dopo la storica tripletta di Le Mans, l'Aprilia si prepara per il weekend di Barcellona, in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio, da seguire come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bezzecchi proverà a difendere il primo posto in classifica: "Fantastico avere due weekend di gara consecutivi". Alle sue spalle, distante un solo punto, c'è il compagno di squadra Martin: "Soddisfatto di come stanno andando le cose"
HIGHLIGHTS LE MANS - CLASSIFICA - LE PAROLE DI RIVOLA - LA FESTA APRILIA
Secondo in gara a Le Mans, Marco Bezzecchi arriva a Barcellona per difendere la testa della classifica dal compagno di squadra Jorge Martin, fresco di un en plein al GP di Francia e ora distante un solo punto. "E' fantastico tornare a Barcellona e, soprattutto, avere due weekend di gara consecutivi, perché non vedo davvero l'ora di tornare in pista. È un circuito fantastico e i tifosi sono sempre incredibilmente appassionati, quindi cercheremo di dare il massimo", ha detto l'Italiano prima del GP di Catalunya.
Martin: "Barcellona difficile per noi l'anno scorso"
"Sono estremamente soddisfatto di come stanno andando le cose", ha aggiunto Jorge Martin. "Barcellona è un tracciato impegnativo, ed è stato particolarmente difficile per noi l'anno scorso. L'obiettivo sarà quindi lavorare sodo per capire quali modifiche apportare, così da poter essere il più competitivi possibile".