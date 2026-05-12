Secondo in gara a Le Mans, Marco Bezzecchi arriva a Barcellona per difendere la testa della classifica dal compagno di squadra Jorge Martin, fresco di un en plein al GP di Francia e ora distante un solo punto. "E' fantastico tornare a Barcellona e, soprattutto, avere due weekend di gara consecutivi, perché non vedo davvero l'ora di tornare in pista. È un circuito fantastico e i tifosi sono sempre incredibilmente appassionati, quindi cercheremo di dare il massimo", ha detto l'Italiano prima del GP di Catalunya.