Via al weekend di Barcellona con la conferenza piloti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 16: parlano il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, insieme al dominatore di Le Mans, Jorge Martin, e al vincitore 2025, Alex Marquez. Intanto Bez a Sky: "Titolo? Presto per fare i conti, serve costanza. E occhio a Ducati e a Marquez, tornerà con più fame che mai". In Catalogna Marc assente dopo la doppia operazione a spalla e piede, torna invece Vinales

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