Jorge Martin tra i protagonisti della conferenza piloti alla vigilia di Barcellona, circuito che gli ha regalato il titolo MotoGP nel 2024. Lo spagnolo arriva al weekend della Catalogna con un solo punto da recuperare sul compagno di team Bezzecchi e sulla scia della doppietta Sprint-gara a Le Mans. Ecco le sue parole RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

Jorge Martin è particolarmente felice in questa fase della sua vita. Tornato a essere competitivo, arriva alla gara di casa accompagnato dal ricordo del titolo vinto qui nel 2024. "Ho bei ricordi qui, fin dalla Moto3, cercherò di godermi il weekend e il momento". Com’è il Martin di oggi rispetto a quello di un anno fa? "Prima dell’infortunio, tutto andava di fretta… adesso la cosa più importante è restare in salute, e sono molto grato di esserlo". Arrivi dal doppio successo di Le Mans, dopo un lungo digiuno. Come ti senti? "A Le Mans ho goduto, il momento è fantastico per me e per l’Aprilia. Sono felice per loro. La confidenza e la fiducia con la moto continua a migliorare, cresce di giro in giro, e a Jerez abbiamo fatto dei passi avanti nei test, con le parti nuove che ho provato".

"La mia mentalità e il mio approccio ai GP sono cambiati" Stai ritrovando le sensazioni di un tempo? "La mia mentalità è cambiata molto, per come approccio il weekend. Il mio grande problema nel 2025 era la frenata, ma adesso sto ritrovando sensazioni simili a due anni fa. Devo fare traiettorie un po’ diverse, ma so come farle. Devo però migliorare in qualifica, ad oggi è il mio punto debole". Hai capito che cosa non funziona? "Non so cosa sia cambiato rispetto a un tempo, forse mi metto troppa pressione, voglio strafare e sbaglio. Devo stare più tranquillo e mettere tutto insieme".