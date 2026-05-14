Dalla corsa al titolo al GP di Barcellona, dove l'anno scorso Aprilia faticò e non poco: "Ma in un anno sono cambiate tante cose, dalla moto al mio modo di guidare". Ecco cosa ha detto Marco Bezzecchi alla vigilia del weekend della Catalunya, che il romagnolo inizia con un punto di vantaggio in classifica sul compagno di team Martin LA CLASSIFICA PILOTI PRIMA DI BARCELLONA

In testa al campionato per un punto, davanti a un Martin rinato, Marco Bezzecchi arriva a Barcellona sulle ali dell’ottimismo, per come ha vissuto il Gran Premio di Le Mans. "È stata una trasferta positiva, risultati buoni sia sabato che domenica e con una buona qualifica. E adesso siamo a Barcellona, pista tra le più belle del calendario, anche se abbiamo sofferto un pochino l’anno scorso". Quest’anno sarà diverso? "È cambiato tutto, la moto ma anche il mio metodo di lavoro. Questa è una gara molto tattica, difficile da gestire, perché il consumo delle gomme è alto, e ogni aspetto va curato con molta attenzione".

"Marquez tornerà con più fame che mai" La sfida per il titolo sembra ristretta all’Aprilia. "Siamo solo alla quinta gara, penso sia prematuro parlare di titolo, adesso serve costanza nei risultati, portare casa sempre il massimo. Ci aspettano ancora tante gare e tutto può succedere". Come vedi le Ducati? "E' comunque forte, Di Giannantonio e Alex Marquez sono sempre in lizza per il podio e Bagnaia era molto veloce a Le Mans. E non bisogna mai escludere Marquez dalla lotta; tonerà presto con più fame di prima. Sarà tosto come sempre. L’anno scorso ha dimostrato di poter vincere con oltre 100 punti di vantaggio, a cinque gare dalla fine". Il tuo punto debole resta la gara Sprint. Come mai? "Se sapessi il motivo potrei provare a risolverlo, ma in realtà fin qui ho commesso un paio d’errori, per strafare. A Le Mans soffrivo un pochino, ma è stata comunque la mia Sprint migliore. Continueremo a lavorare per trovare la soluzione".