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Moto3, qualifiche GP Catalunya (Barcellona): Perrone in pole, 13° Bertelle. HIGHLIGHTS

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Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

L'argentino scatterà davanti a tutti in Catalogna. In prima fila anche Munoz e Uriarte. Settimo Quiles, leader del Mondiale. Indietro gli italiani: 12° Bertelle, 16° Pini, 23° Carraro. O'Gorman penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta (scatterà 24°). Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Mancano i big di classifica in prima fila, ma gli spettatori spagnoli, che finalmente trovano una Barcellona primaverile dopo il clima autunnale che ha accolto il Motomondiale venerdì, possono sperare sulla rimonta di Quiles, che scatterà dalla settima casella, e Adrian Fernandez, che partirà dalla nona (girare quasi sempre da solo non ha pagato al pilota di Leopard). 

Bertelle primo degli italiani

Nemmeno Alvaro Carpe ha fatto granché, passato dalla Q1, s’è risparmiato nella prima parte della Q2, prima di unire le forze col compagno Uriarte, che ha fatto meglio di lui, alla fine, piazzandosi in prima fila per la prima volta, in terza posizione. Alvaro, scatterà invece quattordicesimo, dietro a Matteo Bertelle, migliore degli italiani. 

Terza pole per Perrone

Davanti a tutti partirà invece uno dei giovani più interessanti, l’argentino, nato e cresciuto in Spagna, Valentin Perrone (nazionalità ereditata dal padre), al secondo anno di Motomondiale, e terza pole in carriera. Almansa, forse contento a metà, aprirà la seconda fila col quarto tempo, davanti a un altro argentino, Marco Morelli. Tra lui e Quiles s’è infilato, sfruttando abilmente ogni scia possibile, Jesus Rios, alla sua prima stagione iridata. 

Pini e Carraro chiamati alla rimonta

Guido Pini non ha brillato, oggi come ieri: passato dalla Q1 con un buon tempo, in Q2 ha faticato- fino a metà sessione non aveva nemmeno un giro valido – quindi è finito distante, penultimo, al diciassettesimo posto. Nicola Carraro scatterà dalla 23^ casella.

O'Gorman penalizzato di 12 posizioni

Il pilota irlandese, 12° in griglia, sarà retrocesso alla 24^ casella per guida lenta in diversi settori nel corso delle qualifiche. 

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