Settimo round per il World Superbike che arriva in Italia a Misano per il primo dei due appuntamenti nazionali della stagione. È la gara di casa di Bulega e della Ducati, dominatori assoluti della prima metà del campionato. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: gara 1 sabato alle 15.30, domenica Superpole race alle 11 e gara 2 alle 14

Arriva Misano, in attesa di Cremona a settembre. Il Marco Simoncelli fa parte della storia del mondiale Superbike, con 70 gare corse il circuito romagnolo, assieme a Donington, inseguono le sole Assen (73) e Phillip Island (76). La storia è passata da qui, sulla pista di casa di Ducati che ha conquistato 104 podi, un record assoluto.

Bulega stratosferico A metà stagione, dopo sei round, è il momento di un riepilogo dei numeri stratosferici di Nicolò Bulega, autentico dominatore del mondiale 2026. Il pilota italiano ha conquistato 22 vittorie di fila nel WorldSBK, un record assoluto, con 18 P1 in questa stagione per un totale in carriera di 38 successi complessivi. Le 18 vittorie di Bulega nel 2026 non sono un record assoluto, Bautista con 27 è ancora lontano ma non sembra impossibile da raggiungere. Rimanendo sulle strisce vincenti, in questo 2026 il pilota Ducati Aruba è gia’ a sette superpole consecutive. A Misano potrebbe infine diventare l’italiano con il maggior numero di podi nella storia del mondiale superbike, iniziata nel lontano 1988, superando Marco Melandri (74 Bulega, 75 Melandri). Potrebbe interessarti Aragon, Bulega no limits: vince anche gara-2

Cosa dice la classifica mondiale Bulega guida la classifica a punteggio pieno con un vantaggio di 108 punti sul compagno di squadra Lecuona, che gli ha chiuso alle spalle 15 volte consecutivamente con una serie iniziata già al secondo round a Portimao, un record. Il terzo e il quarto posto nel mondiale piloti sono occupati dai fratelli Lowes, con Sam in sella alla Ducati del Marc VDS (142 punti) che precede Alex con la Bimota Rimini (132). Chiude la top-5 Montella (131) che precede Baldassarri (117) e Bassani (109). I due ducatisti hanno faticato ad Aragon raccogliendo meno punti rispetto ai round precedenti, mentre il pilota Bimota sembra in decisa ripresa, di nuovo in lotta per la top-5. Surra con la Ducati del team Motocorsa e’ salito in undicesima posizione sopravanzando Locatelli, sempre piu’ in difficoltà con la Yamaha. Venendo alla classifica degli indipendenti, il leader è Sam Lowes, che ha sopravanzato Montella proprio ad Aragon con l’italiano che ora si trova ad inseguire con 11 punti di distacco. Il pilota del team Barni a sua volta precede Baldassarri di 14 lunghezze, Bautista di 25 e Surra di 45. Tutti in sella alle Panigale V4R destinate alle squadre clienti.

Costruttori, dominio Ducati Ducati è la dominatrice del mondiale, come ovvio, data la sequenza stratosferica di vittorie di Bulega, che nei sei round corsi fino ad Aragon ha sempre fatto bottino pieno, raccogliendo sempre 62 punti per la casa bolognese, il massimo disponibile a week end. Tra gli inseguitori, chiaramente molto distanziati, emerge Bimota, con 160 punti a 212 lunghezze dalla Ducati. Ancora più lontane BMW e Yamaha. Chiude mestamente la classifica la Honda con soli 14 punti, evidenza lampante, se mai ce ne fosse bisogno di una stagione purtroppo fino a qui disastrosa per la casa giapponese