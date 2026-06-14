Bulega vince anche la Superpole Race a Misano

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Superbike a Misano, Bulega vince anche la Superpole Race. Gara 2 alle 14 su Sky e NOW

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Continua la stagione perfetta di Nicolò Bulega: vinta anche la Superpole Race. Completano il podio Lecuona e Yari Montella. Ulteriore allungo in vetta al Mondiale, punteggio pieno e 24° successo di fila. Alle 14 Gara 2 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI GARA 1

Quattro italiani nei primi cinque posti e un Nicolò Bulega, ancora una volta, perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato: vincendo. Sua anche la Superpole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al Mondiale, punteggio pieno e 24° successo di fila.

Gli italiani dominano la top 10

Il conto degli italiani diventa di sette nei primi dieci: terzo posto per Yari Montella. Axel Bassani quarto, Lorenzo Baldassarri quinto, Alberto Surra settimo (quinto all'arrivo e poi penalizzato di tre secondi e - dunque - di due posizioni), Andrea Locatelli ottavo e Stefano Manzi decimo. Diciottesimo Mattia RatoAlle 14 Gara 2 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

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