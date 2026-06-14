Misano, Gara 2: Arenas fa il capolavoro in Supersport, vincono anche Salvador e Herreradominio spagnolo
La Spagna festeggia nella domenica di Misano. Un imprendibile Arenas vince in fuga Gara 2 di Supersport davanti a Booth-Amos e Mahendra, al primo podio sull’asciutto. Salvador trionfa in Sportbike, Herrera torna a fare doppietta nel WorldWCR
Se in Superbike gli italiani sono stati profeti in patria, in tutte le altre categorie è stata la bandiera spagnola a sventolare al centro del podio di Gara 2. La Marcia Reale ha risuonato per Maria Herrera nel WorldWCR, David Salvador in Sportbike e Albert Arenas in Supersport, quest’ultimo autore di una prestazione sontuosa che gli ha consegnato la terza vittoria stagionale. Nel caldo torrido di Misano, il pilota di casa AS Racing è scappato in fuga fin dal via e non si è più guardato indietro, conquistando un successo importantissimo in ottica campionato e regalando una gioia incontenibile alla sua squadra.
Questa gioia è raddoppiata dal terzo posto di Aldi Mahendra, che ha dovuto soccombere a un rapidissimo Tom Booth-Amos per il secondo posto, ma che con una Gara 2 maiuscola ha raggiunto il secondo podio dell’anno, il primo su pista asciutta. Alle spalle primi tre, invece, si è sviluppata una battaglia feroce: un gruppo di tredici piloti si è giocato le posizioni della zona punti, con Jaume Masià che si è staccato per primo e ha messo in ghiaccio la quarta posizione; al contrario, Jeremy Alcoba ha rimontato dalla diciannovesima casella sulla griglia fino al quinto posto, conquistato all’ultimo respiro su Mattia Casadei e Matteo Ferrari.
Giunti in ordine opposto sul traguardo, Filippo Farioli e Valentin Debise si sono classificati ottavo e nono dopo che il francese è stato retrocesso di una posizione per track limits all’ultimo giro; il vincitore di Gara 1 scende a cinquantasei punti di distacco da Arenas. Can Oncu chiude la top ten, a punti anche Simon Jespersen, Roberto Garcia, Dominique Aegerter, Alessandro Zaccone e Philipp Oettl.
Supersport, i risultati di domenica
La classifica in Supersport
Sportbike, seconda vittoria per Salvador
In categoria Sportbike è stato David Salvador a spuntarla in Gara 2, vincendo una volata con Carter Thompson e Fenton Seabright per aggiudicarsi il secondo successo stagionale. Quattro le moto diverse nelle prime quattro posizioni, con l’Aprilia di Filippo Bianchi a seguire Kawasaki, Yamaha e Triumph. Quinto posto per Xavi Artigas davanti a Jeffrey Buis, mentre Matteo Vannucci rimonta fino alla settima piazza e precede sul traguardo Marco Gaggi. A punti anche Mirko Gennai, undicesimo; a terra purtroppo Bruno Ieraci, Thomas Benetti ed Elia Bartolini, poi ripartito e giunto ventunesimo.
Sportbike, i risultati della domenica
La classifica in Sportbike
Wcr, Herrera fa double per la prima volta
Per la prima volta da Misano 2024, prima storica gara del WorldWCR, Maria Herrera riesce a completare la doppietta: dopo Gara 1 fa sua anche Gara 2, sempre con Beatriz Neila al secondo posto. Questa volta nessuna penalità per Muklada Sarapuech, che può festeggiare il primo podio nel mondiale feminile grazie al terzo posto in gara. Dietro di lei le compagne di squadra Roberta Ponziani e Paola Ramos, a completare la top five. Nona Josephine Bruno (con long lap penalty per l’incidente di Gara 1), diciannovesima Denise Dal Zotto, ventiduesima Arianna Barale.