Se in Superbike gli italiani sono stati profeti in patria, in tutte le altre categorie è stata la bandiera spagnola a sventolare al centro del podio di Gara 2. La Marcia Reale ha risuonato per Maria Herrera nel WorldWCR, David Salvador in Sportbike e Albert Arenas in Supersport, quest’ultimo autore di una prestazione sontuosa che gli ha consegnato la terza vittoria stagionale. Nel caldo torrido di Misano, il pilota di casa AS Racing è scappato in fuga fin dal via e non si è più guardato indietro, conquistando un successo importantissimo in ottica campionato e regalando una gioia incontenibile alla sua squadra.

Questa gioia è raddoppiata dal terzo posto di Aldi Mahendra, che ha dovuto soccombere a un rapidissimo Tom Booth-Amos per il secondo posto, ma che con una Gara 2 maiuscola ha raggiunto il secondo podio dell’anno, il primo su pista asciutta. Alle spalle primi tre, invece, si è sviluppata una battaglia feroce: un gruppo di tredici piloti si è giocato le posizioni della zona punti, con Jaume Masià che si è staccato per primo e ha messo in ghiaccio la quarta posizione; al contrario, Jeremy Alcoba ha rimontato dalla diciannovesima casella sulla griglia fino al quinto posto, conquistato all’ultimo respiro su Mattia Casadei e Matteo Ferrari.

Giunti in ordine opposto sul traguardo, Filippo Farioli e Valentin Debise si sono classificati ottavo e nono dopo che il francese è stato retrocesso di una posizione per track limits all’ultimo giro; il vincitore di Gara 1 scende a cinquantasei punti di distacco da Arenas. Can Oncu chiude la top ten, a punti anche Simon Jespersen, Roberto Garcia, Dominique Aegerter, Alessandro Zaccone e Philipp Oettl.