Luca Marini correrà con Ktm e Tech3 nei prossimi due anni. L'accordo totale è stato raggiunto durante la pausa estiva dopo una breve trattativa, cominciata dopo la scelta di costruttore e team di schierare un pilota d'esperienza e un rookie nelle prossime due stagioni . Marini è stato immediatamente considerato il profilo migliore, anche per le sua sensibilità che è ritenuta un'arma importante da sfruttare nella fase di gestazione del progetto 850cc.

Marini e Tech3 destinati a trovarsi insieme

Marini e Tech3 erano probabilmente destinati a trovarsi insieme, perché quando la squadra di Steiner era in trattativa con Honda per la fornitura delle moto, quello sembrava essere il destino scritto di Marini. Ma una volta che Honda ha perso la possibilità di schierare sei moto, il futuro di Marini è diventato incerto. Pur apprezzatissimo da Hrc, a causa delle scelte già compiute è stata di fatto tolta qualsiasi possibilità di restare a Marini. Che nel frattempo, aspettando Honda, aveva fatto naufragare la potenziale trattativa con Yamaha Factory, che si è orientata su Ogura dopo un approccio con Marini. Ma Tech3 non ha smesso di tenerlo in considerazione e anche Ktm si è rapidamente convinta. Ora la trattativa è conclusa. Marini correrà per le prossime due stagioni con Ktm e Tech3.