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Vinales, stagione 2026 a rischio per la spalla: intanto salta Silverstone

MotoGp

Maverick Vinales non parteciperà al GP di Silverstone, nel prossimo fine settimana (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW), e sarà sostituito da Pol Espargaró per il team Ktm Tech 3. Vinales soffre ancora dei postumi dell'infortunio alla spalla sinistra della scorsa stagione, che gli hanno impedito di rendere al meglio. Attesa per l'esito degli esami: in caso dovesse essere nuovamente operato, lo spagnolo direbbe addio al resto del 2026

MOTOGP, SI RIPARTE DA SILVERSTONE

Maverick Viñales non parteciperà al GP di Silverstone e sarà sostituito da Pol Espargaró per il team Ktm Tech 3. Lo spagnolo attende l'esito dei nuovi esami alla spalla sinistra e intanto sceglie di rinunciare al GP Gran Bretagna, dove sarà il connazionale Espargaro, collaudatore Ktm, a scendere in pista con la squadra francese dal 7 al 9 di agosto.

Attesa per gli esami, anche il resto del 2026 è a rischio

Vinales dopo il rientro non è mai tornato al top: nonostante un'operazione per rimuovere una vite spostatasi dentro la spalla, Maverick ha sempre accusato una debolezza che non gli permetteva di dare il massimo nelle curve a sinistra e nei cambi di direzione verso quel lato. E poi ci sono state difficoltà nate dalla situazione contrattuale: Ktm ha deciso prima di non promuoverlo nel team ufficiale, esito che sembrava scontato, e poi di non confermarlo nemmeno in Tech3. Ne è nato uno scontro mediatico acceso tra Vinales e la casa austriaca, chiuso dall’annuncio del pilota di voler rispettare il suo contratto e che non correrà in Sbk. Dopo questo check medico e lo stop di Silverstone, bisognerà capire come evolverà la stagione che, in caso di ulteriore intervento, sarebbe già finita. 

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