Riparte la MotoGP e lo fa da Silverstone, dove nel weekend è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ). Attenzione agli orari: venerdì le Pre-qualifiche alle 17, sabato la Sprint Race alla stessa ora. E domenica si parte con la Moto2 alle 12.15, a seguire la gara della top class alle 14 e quella della Moto3 alle 15.30

Torna la MotoGP. Fino a domenica 9 agosto il Motomondiale è in pista per il dodicesimo appuntamento stagionale, il GP di Gran Bretagna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.