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MotoGP a Silverstone: orari tv e streaming e dove vedere la gara in Gran Bretagna

GP GRAN BRETAGNA

Riparte la MotoGP e lo fa da Silverstone, dove nel weekend è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Attenzione agli orari: venerdì le Pre-qualifiche alle 17, sabato la Sprint Race alla stessa ora. E domenica si parte con la Moto2 alle 12.15, a seguire la gara della top class alle 14 e quella della Moto3 alle 15.30

LA CLASSIFICA PRIMA DI SILVERSTONE

Torna la MotoGP. Fino a domenica 9 agosto il Motomondiale è in pista per il dodicesimo appuntamento stagionale, il GP di Gran Bretagna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 17, gara domenica alle 14

A Silverstone si inizia giovedì alle 12 con la conferenza stampa piloti in diretta dall'Outernet di Londra. Venerdì primi chilometri in pista alle 12.40, con la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 17, le Pre-qualifiche. Sabato, dopo le FP2, scattano le qualifiche alle 12.45, mentre, alle 17 è previsto il semaforo verde per la Sprint Race. Domenica programma rivoluzionato: sarà la Moto2 ad aprire le danze con la gara alle 12.15, poi la MotoGP al solito orario delle 14 e in chiusura la Moto3 alle 15.30. I Gran Premi delle tre classi saranno visibili anche in chiaro su Tv8 in differita con i seguenti orari: alle 15.15 la Moto2, alle 17 la MotoGP e alle 18.30 la Moto3. Nel weekend in pista sui nostri canali anche l'Harley-Davidson Bagger World Cup.

GP Gran Bretagna su Sky, gli orari su Sky Sport e in streaming su NOW: 

Giovedì 6 agosto

  • Ore 12: Conferenza stampa piloti
  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 7 agosto

  • Ore 10.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 11.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 12.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 13.40 – Paddock Live
  • Ore 15.10: Paddock Live
  • Ore 15.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 16: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 17: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 18.15: Paddock Live Show
  • Ore 18.45: Talent Time

Sabato 8 agosto

  • Ore 10.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 11.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 12.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 12.45: MotoGP – Qualifiche
  • Ore 13.40: Paddock Live
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 15.40: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 16.55: MotoGP – Sprint
  • Ore 17.45: Paddock Live Show
  • Ore 18.30: Talent Time
  • Ore 19: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 1 (differita)

Domenica 9 agosto

  • Ore 10.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 11.45: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 15.30: Moto3 – Gara
  • Ore 16.30: Zona Rossa
  • Ore 17: Race Anatomy
  • Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 2 (Sky Sport Arena)

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