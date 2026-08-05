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MotoGP, Nakagami davanti a tutti nei test 850cc al Mugello

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

La prima giornata di test sul circuito del Mugello con i nuovi prototipi MotoGP da 850cc vede Takaaki Nakagami segnare il miglior tempo. Alle sue spalle Nicolò Bulega su Ducati, seguito dall'Aprilia di Lorenzo Savadori e dalla coppia KTM formata da Pol Espargaró e Dani Pedrosa

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Oggi al Mugello prima giornata di test con i nuovi prototipi MotoGP 850cc.

 

Taka Nakagami chiude davanti a tutti con la Honda, 1'47.4, il tempo più veloce della giornata. Bulega con la Ducati ha girato in 1'47.9, a mezzo secondo: sette decimi più lento del miglior giro che aveva fatto nella giornata di prove subito dopo Balaton Superbike, con una pista in condizioni migliori.

 

Terzo Savadori con l'Aprilia in 1'48.0, poi i due piloti KTM: Pol Espargaró quarto in 1'48.5 davanti a Pedrosa in 1'48.7.

 

Numeri che dicono poco sulla gerarchia reale, troppo presto per quello, anche alla luce del fatto che ogni costruttore in questa fase fa prove specifiche sulle quali è difficile avere dettagli.

 

Ma comunque Nakagami continua a confermare di essere sempre al top in ogni sessione di prove destinata ai tester.

 

Vedremo se si ripeterà anche nella seconda e ultima giornata

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