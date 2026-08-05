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MotoGP, Senna Agius trova l'accordo con Ktm Tech3

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

©Ansa

Il pilota australiano debutterà in top class nel 2027 e sarà compagno di squadra di Luca Marini. Il Motomondiale torna questo weekend, dal 7 al 9 agosto, per il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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Senna Agius ha trovato l'accordo con Ktm Tech3 e nel 2027 e nel 2028 correrà con il team in MotoGP. L'australiano è stato scelto da costruttore e squadra e durante la pausa estiva la trattativa con il suo manager Chaz Davies è andata avanti fino a raggiungere l'intesa. Nel momento in cui Tech3 e Ktm hanno deciso di schierare un rookie, Agius è subito stato in cima alla lista delle preferenze. Prima ancora che Steiner confermasse la partnership con Ktm, Agius era già stato proposto a Tech3. Dopo conversazioni interrotte da altre scelte con altri team, tra cui Trackhouse, Agius è rimasto alla fine in corsa con il compagno Moto2 IntactGp Manu Gonzalez per l'ultimo posto disponibile in MotoGP. Il salto di categoria è sempre stato prioritario per Agius, che ritiene necessario per il suo sviluppo come pilota avere a disposizione più potenza. In Moto2, infatti, ha faticato spesso sulla velocità di punta a causa della sua struttura fisica, ed è anche ricorso alla galleria del vento per studiare soluzioni, come quella di trovare posizioni più aerodinamiche per compensare la differenza di velocità prodotta dal peso. Alla fine l'obiettivo è stato raggiunto: Agius correrà in MotoGP, e con l'uscita di Miller dalla categoria sarà l'unico rappresentante australiano al vertice del motomondiale.

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