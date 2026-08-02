Lo spagnolo potrebbe non essere in pista a Silverstone nel weekend del 7-9 agosto (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) e anche il resto della stagione 2026 è a rischio. Lunedì 3 agosto l'esito dell'ultimo esame che determinerà il suo futuro: pronto Pol Espargaro per sostituirlo. Sui social conferma i controlli effettuati e che il suo contratto sarà rispettato IL CALENDARIO MOTOGP 2026

Maverick Viñales potrebbe saltare il GP di Silverstone, e la parte finale del campionato per lui resta in dubbio a causa delle condizioni della sua spalla sinistra. Il pilota spagnolo ha vissuto una stagione complicata per l'infortunio a quella spalla rimediato la scorsa stagione. Dopo il rientro non è mai tornato al top, tra un'operazione per rimuovere una vite spostatasi dentro la spalla e le difficoltà nate dalla situazione contrattuale: Ktm ha deciso prima di non promuoverlo nel team ufficiale, esito che sembrava scontato, e poi di non confermarlo nemmeno in Tech3. Ne è nato uno scontro mediatico acceso tra Viñales e la casa austriaca.

Lunedì l'esito degli esami, pronto Pol Espargaro Ma a spingere Ktm verso la scelta di fermare Viñales per Silverstone, sostituendolo con Pol Espargaró, è la sua condizione fisica. Lunedì il pilota riceverà gli esiti di un controllo medico, e dopo KTM Tech3 prenderà la decisione definitiva, anche se l'orientamento, per il round inglese, è già quello di puntare su Espargaró. Dal punto di vista fisico la situazione resta delicata: Maverick ha sempre accusato una debolezza che non gli permetteva di dare il massimo nelle curve a sinistra e nei cambi di direzione verso quel lato. E ora, con questo check medico, si sta valutando se possa continuare a lavorare per tornare al top o se sia necessario un ulteriore intervento. Nel caso in cui dovesse operarsi, per Maverick la stagione sarebbe finita. Ecco quindi la soluzione Pol Espargaró, almeno per Silverstone. Per il resto del campionato non ci sono ancora certezze.