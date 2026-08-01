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MotoGP, Binder il primo 'esodato': nel 2027 correrà in Superbike con Bmw

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il sudafricano correrà con Bmw da compagno di Miguel Oliveira, con cui ha già condiviso il box in tutte le categorie del Motomondiale. Incerto il futuro di Manu González

LA GRIGLIA PILOTI MOTOGP 2027

Brad Binder è il primo dei cinque "esodati" della MotoGP a trovare sistemazione per il 2027. Il pilota sudafricano ha trovato l'accordo con Bmw per correre in Superbike. A pesare, oltre all'esperienza di Binder, la sua capacità di domare moto con un Dna particolare e la sua conoscenza delle Michelin, cosa che manca a Manu González che è stato in corsa con lui per la stessa sella.

Binder al posto di Petrucci, nel box ritrova Miguel Oliveira

Binder aveva detto di desiderare una Ducati, anche satellite, ma il progetto Bmw alla fine lo ha convinto. Binder ha giocato d'anticipo rispetto agli altri piloti che lasceranno la MotoGP l'anno prossimo, e ritroverà nel box Miguel Oliveira con cui ha condiviso praticamente tutta la carriera, dalla Moto3 alla Sbk passando per Moto2 e MotoGP. Sostituirà Danilo Petrucci e la scelta di Bmw lascerà in sospeso, oltre al pilota italiano, anche il destino di Manu González, che a questo punto potrebbe essere ancora in Moto2.

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