Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP, la prima gara 2027 sarà il GP Thailandia: ufficiali le date

5-7 marzo

Il Mondiale MotoGP partirà da Buriram anche nel 2027, per il terzo anno di fila: la prima gara delle 850cc si correrà in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo. "E' lo scenario perfetto per inaugurare la nostra nuova era. Segnerà l'inizio di un appassionante nuovo capitolo per il nostro sport e siamo entusiasti di iniziare questo viaggio da qui", le parole di Carmelo Ezpeleta (Ceo di MotoGP Group). Ovviamente anche la stagione 2027 sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

CALENDARIO 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP, il Mondiale 2027 partirà dalla Thailandia

5-7 marzo

Il Mondiale MotoGP partirà da Buriram anche nel 2027, per il terzo anno di fila: la prima gara...

Aldeguer non recupera: a Silverstone c'è Lecuona

gresini racing

Il pilota spagnolo, ancora alle prese con la riabilitazione dopo la frattura della vertebra T7...

Toprak, foto strappalacrime sulla Yamaha di papà

MotoGp

Toprak Razgatlioglu ha condiviso, sul proprio profilo Instagram, alcune foto che lo ritraggono in...

Jorge Martin ha attraversato i Pirenei in bici

MotoGp

Tra il Sachsenring e Sivestrone ha cambiato mezzo, ma senza abbandonare le due ruote: il leader...

MotoGP, Agius prescelto di Tech3 per il 2027

mercato piloti

L'australiano ha vinto il ballottaggio con Manu González per un posto a un rookie nel team di...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS