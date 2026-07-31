Il Mondiale MotoGP partirà da Buriram anche nel 2027, per il terzo anno di fila: la prima gara delle 850cc si correrà in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo. "E' lo scenario perfetto per inaugurare la nostra nuova era. Segnerà l'inizio di un appassionante nuovo capitolo per il nostro sport e siamo entusiasti di iniziare questo viaggio da qui", le parole di Carmelo Ezpeleta (Ceo di MotoGP Group). Ovviamente anche la stagione 2027 sarà in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

CALENDARIO 2026